我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

李安、張國榮曾提攜 王力宏優質招牌崩毀僅一夕間

2021年中國電子煙出口超六千億 海外市場增速更快

記者黃雅慧／即時報導
中國電子煙的海外市場增速高。圖／本報資料照
中國電子煙的海外市場增速高。圖／本報資料照

中國電子商會電子煙行業委員會主辦的「2021第五屆國際電子煙產業高峰論壇」在17日舉辦，據中國電子商會電子煙行業委員會統計，2021年中國電子煙產業出口約1,383億人民幣，年增180%，帶動中國內部直接或間接就業總計約550萬人。

會上，由中國電子商會電子煙行業委員會與卷卷智庫聯合發布《2021電子煙產業藍皮書》。報告顯示，目前中國電子煙製造及品牌企業超過1,500家，電子煙零售網點超過19萬家，電子煙供應鏈及周邊服務企業近10萬家。中國電子煙產業直接就業約150萬人，帶動間接就業400萬人，總計約550萬人。

在市場規模方面，2021年全球電子霧化煙預估零售額達800億美元，年增120%，預計未來三年將保持35%的增長率；2021年中國零售額預估197億元人民幣，年增36%。

出口方面，2021年中國電子煙產業出口約1,383億人民幣，年增180%；出口額前四位的目的國家或地區分別是美國、歐盟、俄羅斯、英國，佔比分別為53%、15%、9%、7%。

在專利部分，自2003年至2021年10月31日，中國申請專利總數26403項，其中液態電子煙佔比93.4%。整體而言，近三年是電子煙專利集中湧現期；廣東省是電子煙專利的申請大省，佔比超過60%，民營企業是專利的申請主力，佔比近九成。

事實上，今年中國官方正式將電子煙納入監管。11月26日，電子煙等新型煙草正式納入煙草體系監管；隨後12月2日，國家煙草專賣局發佈《電子煙管理辦法（徵求意見稿）》。監管規定的出台也讓業者短期因業務調整而恐慌，但長期將有利於該行業的發展。不過，行業真正的挑戰可能來自於，官方恐因對電子煙對健康危害而禁止廣告、或實施強硬的監管措施。

就業 供應鏈 歐盟

上一則

上海富商包養女大生 砸2000萬養3娃「沒一個是親生」

延伸閱讀

營養改善計劃10年 中國欠發達地區男生平均長高10公分

營養改善計劃10年 中國欠發達地區男生平均長高10公分
全美亞裔總商會 圓桌會拚商機 逾20位矽谷亞裔領袖參與

全美亞裔總商會 圓桌會拚商機 逾20位矽谷亞裔領袖參與
新冠疫情肆虐 峇里島2021年慘到「只有45名國際旅客」

新冠疫情肆虐 峇里島2021年慘到「只有45名國際旅客」
橙縣華人商會基金會獎學金 受理申請

橙縣華人商會基金會獎學金 受理申請

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

2021-12-15 07:00
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

2021-12-15 09:00
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄

李靚蕾轟女方對王力宏各種撒嬌勾引 2控訴疑點名徐若瑄
王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒

王力宏聽聞李靚蕾生產搞壞身體 反應引網震怒
網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命

網爆王力宏「現身」了 代言汽車30小時就被撤換超短命