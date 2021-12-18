2021年中國電子煙出口超六千億 海外市場增速更快

中國電子煙的海外市場增速高。圖／本報資料照

中國電子商會電子煙行業委員會主辦的「2021第五屆國際電子煙產業高峰論壇」在17日舉辦，據中國電子商會電子煙行業委員會統計，2021年中國電子煙產業出口約1,383億人民幣，年增180%，帶動中國內部直接或間接就業 總計約550萬人。

會上，由中國電子商會電子煙行業委員會與卷卷智庫聯合發布《2021電子煙產業藍皮書》。報告顯示，目前中國電子煙製造及品牌企業超過1,500家，電子煙零售網點超過19萬家，電子煙供應鏈 及周邊服務企業近10萬家。中國電子煙產業直接就業約150萬人，帶動間接就業400萬人，總計約550萬人。

在市場規模方面，2021年全球電子霧化煙預估零售額達800億美元，年增120%，預計未來三年將保持35%的增長率；2021年中國零售額預估197億元人民幣，年增36%。

出口方面，2021年中國電子煙產業出口約1,383億人民幣，年增180%；出口額前四位的目的國家或地區分別是美國、歐盟 、俄羅斯、英國，佔比分別為53%、15%、9%、7%。

在專利部分，自2003年至2021年10月31日，中國申請專利總數26403項，其中液態電子煙佔比93.4%。整體而言，近三年是電子煙專利集中湧現期；廣東省是電子煙專利的申請大省，佔比超過60%，民營企業是專利的申請主力，佔比近九成。

事實上，今年中國官方正式將電子煙納入監管。11月26日，電子煙等新型煙草正式納入煙草體系監管；隨後12月2日，國家煙草專賣局發佈《電子煙管理辦法（徵求意見稿）》。監管規定的出台也讓業者短期因業務調整而恐慌，但長期將有利於該行業的發展。不過，行業真正的挑戰可能來自於，官方恐因對電子煙對健康危害而禁止廣告、或實施強硬的監管措施。