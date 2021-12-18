3年前就撤換20年代言人王力宏 網：「娃哈哈」沉冤得雪

娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。（取材自微博）

王力宏 的形象在前妻李靚蕾 深夜發文後瞬間崩塌，品牌業者趕忙與其切割。中國食品大廠娃哈哈創辦人宗慶後的女兒宗馥莉，三年前出任公司品牌公關部長後，就立刻宣布換掉為娃哈哈純淨水代言人長達20年的王力宏。宗馥莉此舉當年曾受到不少批評，如今不少網友紛紛稱讚宗馥莉有先見之明，「當年錯怪了公主，終於沉冤得雪」。

娃哈哈是是中國知名的民營食品大廠，1998年，出道不久的王力宏就成為娃哈哈純凈水代言人。之後隨著王力宏知名度不斷提升，也為娃哈哈的品牌形象加分不少。

不過，娃哈哈創辦人宗慶後的獨生女宗馥莉2018年4月出任娃哈哈集團品牌公關部長後，5月31日，娃哈哈就正式宣布撤換娃哈哈純凈代言人，當時曾引發市場與消費者譁然，許多人都為王力宏抱屈。

2019年12月，宗馥莉在一個訪談節目上被問及此事時，直言自己不喜歡王力宏。換掉王力宏的原因是因為他年紀大了，有「審美疲勞」。宗馥莉這番言論當時引起不小的爭議，許多人批評她無情無義。

隨後宗馥莉不得不透過公司對外澄清，當時節目組在進行「快問快答」環節，自己當時的表達得不是很完整，未來與王力宏仍有可能合作。

數日後，王力宏在北京出席一場公益發布會時回應稱：「一塊長大的嘛，要感恩從小支持我的每一位……我一定會繼續支持，繼續喝（娃哈哈純淨水）。」

如今，隨著王力宏爭議事件不斷爆出，不少人反過來稱讚宗馥莉有智慧、有先見之明。還有網友說，「對不起，之前錯怪娃哈哈了，接班人比我這普通老百姓有眼光多了」、「宗馥莉比她爹厲害，一舉省下多少錢」，「保護住了娃哈哈企業名譽」、「純淨水需要純淨的人」。

娃哈哈集團已於本月9日宣布，宗馥莉出任集團副董事長兼總經理，負責日常工作，其接班態勢已更加明確。

而在李靚蕾17日深夜於微博發文後，INFINITI中國與線上教育 業者「讀書郎教育科技」，18日先後宣布終止與王力宏的合作關係。

周大生珠寶官方微博隨後也發表聲明稱，周大生珠寶與王力宏的廣告合作協議已於2021年11月30日到期，後續不再合作。