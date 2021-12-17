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浙江新冠確診累破400例 廣發中藥湯劑助力防疫

記者林則宏／即時報導
今年7月南京出現本土疫情時，當地中醫院按照江蘇省中醫救治專家組制定的「中藥預防方」，24小時不間斷熬制中藥湯劑，送往集中隔離點等地，供一線醫護人員和民眾免費飲用。（中新社）
今年7月南京出現本土疫情時，當地中醫院按照江蘇省中醫救治專家組制定的「中藥預防方」，24小時不間斷熬制中藥湯劑，送往集中隔離點等地，供一線醫護人員和民眾免費飲用。（中新社）

據中國國家衛健委通報，12月17日，中國報告新增新冠肺炎確診病例125例。其中境外輸入病例36例，本土病例89例。當天本土病例依然以浙江居多，達到77例。12月5日至17日16時，浙江寧波、紹興、杭州三地在這波疫情中，累計報告陽性感染者已經達到423例。

根據通報，中國17日本土確診病例分別為，浙江77例，其中紹興69例、杭州4例、寧波4例；陜西7例，均在西安；廣東2例，均在東莞；內蒙古1例，在呼倫貝爾；上海1例，在靜安區；福建1例，在廈門。

截至17日24時，中國現有確診病例1,648例，其中重症病例6例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬8,517人。

鑑於疫情嚴峻，浙江省民政廳副廳長方仁表，目前浙江全省1,780家養老服務機構均已實施最嚴格的封閉式管理，所有外來人員、在院工作人員和老人，「既不進、也不出」，後勤保障全由養老院外人員實施配送，以減少人員聚集和集體活動。

據中新網報導，浙江省衛健委副主任孫黎明表示，針對這次疫情，浙江堅持「中西醫結合、中西醫藥並用」。為將防治關口前移，到目前杭州、寧波、紹興等地已經累計發放中藥預防湯劑近30萬帖，為民眾提供中醫藥預防服務。

早前中國不少地方也都有採用中醫藥來預防和治療新冠肺炎，在Omicron變異株出現後，天津本月15日就公布「新型冠狀病毒肺炎中醫藥防治方案（試行第五版）」，針對密切接觸者預防、無症狀感染者治療、確診病例治療、確診病例恢復期康復提出中醫防治方案。

圖為今年8月，鄭州市中醫院的藥師正在包裝中藥湯劑，準備提供確診者、隔離觀察人員及...
圖為今年8月，鄭州市中醫院的藥師正在包裝中藥湯劑，準備提供確診者、隔離觀察人員及一線醫務人員服用。（新華社）

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