我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛批准COVOVAX疫苗列入緊急使用名單

疫情升溫 馬里蘭大學取消冬季畢業典禮

潘石屹名下公司逃漏稅 遭北京稅務局追繳1.1億美元

中央社台北17日電
SOHO中國董事長潘石屹。（中新社）
SOHO中國董事長潘石屹。（中新社）

據官方今天通報，中國地產富豪潘石屹名下的一家公司因為作假帳逃漏稅，遭北京稅務當局追繳稅款、加收滯納金並處2.5倍罰款共計人民幣7.09億元（約1.1億美元）。

據北京市稅務局官網17日通報，北京市稅務稽查部門依法對北京建華置地有限公司逃漏稅案件進行處理。經查，該公司在SOHO尚都專案（二、三期）土地增值稅清算和企業所得稅彙算清繳中，違規多扣成本，進行虛假申報，少繳土地增值稅和企業所得稅1.98億元。

據通報，北京市稅務局根據相關法律法規規定，依法追繳稅款、加收滯納金並處2.5倍罰款共計7.09億元。

啟信寶APP顯示，北京建華置地有限公司成立於1994年2月22日，法定代表人為潘石屹，註冊資本為1億397萬元，經營範圍包括對朝陽區東大橋8號原北京市政工程機械公司院內進行房屋建設、出租、經營等。

這家公司由SOHO中國有限公司持股60%，由北京市華遠置業有限公司持股40%。

本月初，SOHO中國旗下公司北京搜厚物業管理有限公司因為多家分公司加收電費，被上海多地市場監管部門罰款合計逾8664萬元。

潘石屹近年來持續出脫在中國的資產，反而在美國不斷購買產業。作為中國改革開放後抓住時機、享受「時代紅利」的最早一批地產富商之一，潘石屹憑商業嗅覺所做的決策，卻被不少中國網友敵視，呼籲當局「別讓潘石屹跑了」。目前他仍滯留海外。

潘石屹旗下的SOHO中國原擬出售給美國黑石集團（Blackstone），但這筆交易案於9月10日告吹後，股價一路狂瀉。截至17日港股收盤，SOHO中國報港幣1.69元，再創新低，距離今年最高點已跌掉逾65%。

北京 股價

上一則

美邀台參加「環太軍演」 國台辦：美國玩火必自焚

延伸閱讀

開綠燈 參加北京冬奧人員接種完疫苗可免隔離21天

開綠燈 參加北京冬奧人員接種完疫苗可免隔離21天
曾說要確保台灣「不好對付」參院通過伯恩斯任駐中國大使

曾說要確保台灣「不好對付」參院通過伯恩斯任駐中國大使
去不去北京冬奧? 日相岸田文雄：目前沒計畫出席

去不去北京冬奧? 日相岸田文雄：目前沒計畫出席
「要確保台灣不好對付」 伯恩斯獲參院通過任駐中大使

「要確保台灣不好對付」 伯恩斯獲參院通過任駐中大使

熱門新聞

遼寧葫蘆島王姓男子在兒媳家多次強姦親家母，案情曝光引起外界譁然，圖為示意圖，與事件無關。（取材自微博V眼看大連）

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

2021-12-15 13:00
河北、山東分別發生男子發生性關係時突發病，被棄置後致死，圖為失足女受審示意圖。(取材自百家號/說案普法)

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

2021-12-13 11:05
電影「罪愛」拍攝現場。（取材自微博）

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

2021-12-15 21:29
一則「我在珠峰被強姦了」舉報帖，最近在各大社交平台上曝光，引發廣大網友熱議。圖為示意圖，非案發地點。（取材自新華網）

她在珠峰被強姦? 警無法立案 網酸「誰叫妳不跑」

2021-12-15 07:00
騰訊證實旗下「天美F1工作室」遊戲開發專家毛星雲，日前意外身故，年僅30歲，他是業界公認的大神。（取材自紅星新聞）

騰訊30歲遊戲開發「大神」毛星雲 墜樓亡

2021-12-15 09:00
網上流傳酷似馬斯克的中國男子。（取材自快科技）

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

2021-12-16 02:18

超人氣

更多 >
李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友

李靚蕾毀滅性長文 控王力宏：每個城市都有砲友
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光
出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告

出軌BY2妹妹被罵渣？ 王力宏喊告
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種

紐約市確診率三天翻倍 增長速度「從所未見」市府籲兒童快接種