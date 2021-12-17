潘石屹名下公司逃漏稅 遭北京稅務局追繳1.1億美元

SOHO中國董事長潘石屹。（中新社）

據官方今天通報，中國地產富豪潘石屹名下的一家公司因為作假帳逃漏稅，遭北京 稅務當局追繳稅款、加收滯納金並處2.5倍罰款共計人民幣7.09億元（約1.1億美元）。

據北京市稅務局官網17日通報，北京市稅務稽查部門依法對北京建華置地有限公司逃漏稅案件進行處理。經查，該公司在SOHO尚都專案（二、三期）土地增值稅清算和企業所得稅彙算清繳中，違規多扣成本，進行虛假申報，少繳土地增值稅和企業所得稅1.98億元。

據通報，北京市稅務局根據相關法律法規規定，依法追繳稅款、加收滯納金並處2.5倍罰款共計7.09億元。

啟信寶APP顯示，北京建華置地有限公司成立於1994年2月22日，法定代表人為潘石屹，註冊資本為1億397萬元，經營範圍包括對朝陽區東大橋8號原北京市政工程機械公司院內進行房屋建設、出租、經營等。

這家公司由SOHO中國有限公司持股60%，由北京市華遠置業有限公司持股40%。

本月初，SOHO中國旗下公司北京搜厚物業管理有限公司因為多家分公司加收電費，被上海多地市場監管部門罰款合計逾8664萬元。

潘石屹近年來持續出脫在中國的資產，反而在美國不斷購買產業。作為中國改革開放後抓住時機、享受「時代紅利」的最早一批地產富商之一，潘石屹憑商業嗅覺所做的決策，卻被不少中國網友敵視，呼籲當局「別讓潘石屹跑了」。目前他仍滯留海外。

潘石屹旗下的SOHO中國原擬出售給美國黑石集團（Blackstone），但這筆交易案於9月10日告吹後，股價 一路狂瀉。截至17日港股收盤，SOHO中國報港幣1.69元，再創新低，距離今年最高點已跌掉逾65%。