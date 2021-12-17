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美連續對中實施制裁 中商務部：立即停止錯誤做法

記者林汪靜／即時報導
針對美國近期連續對中國企業和機構實施制裁，中國商務部17日強調，美方應立即停止錯誤做法。(中新社)
針對美國近期連續對中國企業和機構實施制裁，中國商務部17日強調，美方應立即停止錯誤做法。(中新社)

針對美國近期連續對中國企業和機構實施制裁，中國商務部17日表示，「對美方這種霸凌做法，中方表示強烈抗議、堅決反對。」並強調美方應立即停止錯誤做法，立即停止干擾中美兩國企業正常經貿合作，立即停止侵害新疆各族群眾的生存權、發展權，回到合作共贏的正確軌道上來。

據中國商務部網站消息指出，有媒體問到，美國近期將多家中國機構和公司列入投資黑名單。同時，美國國會通過涉疆法案，禁止進口中國涉疆產品。

對此，中國商務部新聞發言人表示，「美方泛化國家安全，打著所謂的『人權』旗號，在缺乏事實依據的情況下，憑空捏造理由，動用國家力量，屢次濫用出口管制、投資限制、禁止涉疆產品進口等措施，對中國有關實體進行持續打壓，為兩國企業間的正常經貿合作設限。對美方這種霸凌做法，中方表示強烈抗議、堅決反對。」

發言人說，美方這些政治操弄，破壞市場原則，違背世貿組織規則和經濟規律，損害中國企業合法權益，同樣也損害美國企業和投資者利益，不利於全球產業鏈供應鏈穩定和世界經濟復甦。美方還對中國的醫學研究機構實施制裁，罔顧科學精神、違反人道主義原則、違反全人類共同價值觀。

發言人強調，美方應立即停止錯誤做法，立即停止干擾中美兩國企業正常經貿合作，立即停止侵害新疆各族群眾的生存權、發展權，回到合作共贏的正確軌道上來。中方將採取必要措施，堅決維護國家主權、安全和中國企業的合法權益。

投資 商務部 新疆

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