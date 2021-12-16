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浙江疫情持續 恐導致車用電池缺貨、價格大漲

記者林則宏／即時報導
今年前11個月，中國新能源汽車產量就已突破300萬輛，導致車用電池需求大增。圖為山西太原一名消費者正在試乘新能源車。中新社
今年前11個月，中國新能源汽車產量就已突破300萬輛，導致車用電池需求大增。圖為山西太原一名消費者正在試乘新能源車。中新社

浙江本月5日爆發新一波本土疫情，累計確診人數已約300人。而疫情所引發的「蝴蝶效應」，恐將導致中國車用電池缺貨以及價格大漲。

據浙江省衛健委通報，自12月5日以來，截至15日16時，浙江紹興、寧波、杭州累計報告的確診病例已達292例，另有無症狀感染者1例。

《財新網》指出，受浙江新冠疫情影響，當地鈷鹽廠出現停產情況，刺激鈷價短期內大幅上漲，續創三年新高。

上海有色網的數據顯示，12月15日，中國國內電解鈷價報每噸人民幣48.25萬元，較年初上漲76%，較去年同期上漲82.7%。

報導稱，鈷是一種小金屬，大量使用於以鎳、鈷、錳作為主要正極材料的三元鋰電池，主要作用是保障電池的穩定性。隨著全球新能源汽車銷量增加，動力電池領域對鈷的需求量也隨之上揚。

鈷價此輪快速上漲起因於近日浙江出現的本土新冠疫情，在相關防控要求下，浙江鈷鹽廠已出現停產情況。

《財新網》表示，浙江已經有兩家鈷鹽企業於12月10日停產，其月產量合計占中國全國總供應量的14%，對供應端影響較為顯著。研究機構「安泰科」分析稱，兩家業者停產打亂了下游鋰電池、動力電池企業的備貨計劃和採購節奏。

停產消息一出，鈷價聞風走高。10日以來，鈷價每噸已上漲人民幣1.6萬元，五日內上漲3.4%。此前，受新能源汽車產銷兩旺，鈷價已經從年初的每噸人民幣27.4萬元一路震盪上行，並在10月突破人民幣40萬元。

安泰科預測，這次停產影響至少持續一個月左右，加上企業在疫情獲得控制後也難以馬上恢復滿產，中國國內部分正極材料生產企業可能短期內都難以採購到鈷鹽現貨，鈷鹽價格恐出現明顯上漲。

與此同時，由於目前正值年末鋰電池下游企業備貨時期，動力電池的另一原料鋰也出現持續漲價現象。上海有色網顯示，12月15日，中國國內碳酸鋰每噸報價人民幣23.2萬元，較年初上漲337.7%，續創歷史新高。

上海有色網12月2日發布的報告稱，原材料價格的快速抬升，導致今年動力電池電芯成本漲幅超過60%，中國國內電池行業恐將統一漲價，車廠為保障明年排產計劃順利完成，接受漲價的可能性較高。

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