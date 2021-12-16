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上海教師質疑南京大屠殺史實 旋遭校方開除

中央社台北16日電
上海震旦職業學院教師宋庚一因質疑南京大屠殺，遭校方開除及網路圍剿。（上海震旦職業學院官網截圖）
上海震旦職業學院教師宋庚一因質疑南京大屠殺，遭校方開除及網路圍剿。（上海震旦職業學院官網截圖）

上海震旦職業學院教師宋庚一14日在課堂上質疑南京大屠殺死亡數字的真實性，影片流傳網上引發圍剿後，校方今晚立即以「發表錯誤言論」造成嚴重社會不良影響為由，將她開除。

這名女教師遭校方開除後，中國網友群起呼籲警方依尋釁滋事罪將她刑事拘留。此前中國已有多起涉及南京大屠殺不當言行而遭刑拘的案例。

影片來源：YouTube

上海震旦職業學院官方微博今晚通報，東方電影學院教師宋庚一於12月14日下午「新聞採訪」課程中「發表錯誤言論」，造成重大教學事故和嚴重不良社會影響，根據該校有關辦法與規定，給予其開除處分。

通報並稱，校方高度重視師德師風建設，舉一反三抓好抓實教育教學管理，嚴肅課堂政治紀律和行為準則，對違規違紀的行為始終堅持「零容忍」態度，一經查實，絕不姑息。

網路影片顯示，宋庚一14日在課堂上質疑南京大屠殺死亡30萬人的真實性。她說：「死的是誰？有名有姓的是誰？如果你沒有名沒有姓沒有身分證號，你這個30萬只是一個中國歷史小說寫作的概述。」

宋庚一還說：「我們無論在國內宣傳南京大屠殺死了多少人，但是你沒有史料去支撐這段歷史，那也只是民間說說而已…」

她認為南京大屠殺事件不應該永遠去恨，而是「應該反思一下戰爭為什麼發生，這才是最重要的」。

宋庚一評論南京大屠殺的說法，被學生錄影上傳到微博，立刻引發熱傳與網友圍剿，瞬間躍為熱門話題；她因此遭到肉搜，被揭露照片、姓名、電話、畢業學校等個資。

「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」昨晚在微博上傳「南京大屠殺主犯之一谷壽夫判決書」稱，國家公祭日剛過，要給「某些人」上一課：「南京大屠殺遇難同胞為30萬人以上，史料支撐在這裡，鐵證如山！」

人民日報官方微博今天發表網評，不點名痛批宋庚一妄加揣測，質疑歷史真相，「枉為人師！忘卻苦難，否認他國惡行，枉為國人！」

宋庚一被圍剿後，旅美中國科普作家方舟子今天在推特發文指出，南京大屠殺遇難者多少人，由於當時沒有檔案、事後不做仔細調查，並無確證，30萬人只是一種估計，卻成了不可質疑的真理。

他表示，上海震旦職業學院這名教師說出這一事實，本來是惋惜中國記錄、調查工作沒做好，被惡意的學生錄下影片放到網上，於是成了十惡不赦的罪人，估計得被抓被判刑才能平民憤。

微博 電影 教育

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