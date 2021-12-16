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上海迪士尼開賣Linabell玩偶 黃牛炒到1隻471美元

記者林宸誼╱即時報導
上海迪士尼人氣IP玲娜貝兒（右）周邊商品在二手網購市場，已炒至3000元人民幣。（取材自微博）
上海迪士尼人氣IP玲娜貝兒（右）周邊商品在二手網購市場，已炒至3000元人民幣。（取材自微博）

上海迪士尼人氣IP玲娜貝兒（Linabell）的三款周邊產品日前開啟線上預約，然而不少消費者發現預約頁面一時無法打開，即使進入頁面卻顯示預約已滿。此外，一隻原價219元人民幣的周邊被炒到售價3000元人民幣(約471美元)，有炒家叫價全套1萬元人民幣(約1570美元)。

21世紀經濟報導，上海迪士尼玲娜貝兒的三款商品「常規款玲娜貝兒毛絨玩具」、「2021聖誕系列玲娜貝兒毛絨玩具」以及「2021聖誕系列玲娜貝兒毛絨玩具鑰匙圈」12月12日正式開放預購。

根據上海迪士尼度假區在官方微信公眾號公布的發售方案，只有預約成功的遊客可以在迪士尼小鎮的迪士尼世界商店進行線下購買，且都可保證購買到以上三款商品，每款至多可購買兩個。

但不少消費者反應，「卡到根本打不開，約不到，成功進去之後就被約滿了」。

在某二手交易平台上以「玲娜貝兒」為關鍵字搜索發現，有賣家在掛牌價的基礎上加價人民幣3600元轉賣預約成功的聖誕款玲娜貝兒一套（常規、聖誕、掛件共三件），單件常規款玲娜貝兒則需要在掛牌價的基礎上加價人民幣1000元才能拿到，甚至有賣家直接將整套價格標到人民幣1.2萬元。

對於「加價倒賣」現象，上海迪士尼回應：12日晚預約開啟後，預約通道出現短暫訪問量巨大，由於預約頁面當機造成許多遊客的訪問介面持續出現「白屏」等狀況，但預約系統本身沒有中斷，從晚間8時起接受預約，之後完成全部預約名額，預約成功的遊客將可在預約時確認的日期和時間段內，按購買流程進行線下購買。

迪士尼並強調，絕不會製造任何饑餓行銷，「目前貨源短缺的原因，是短期內巨大需求量和疫情等因素影響下的生產瓶頸，迪士尼將在未來幾個月不斷補貨並繼續加大補貨數量，儘快為更多遊客提供大家心儀的商品。」

迪士尼 微信 疫情

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