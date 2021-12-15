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「戰狼」代表人物 環時總編輯胡錫進宣布退休

特派記者賴錦宏／北京報導
中共黨媒環球時報總編輯胡錫進。（取材自微博）
中共黨媒環球時報總編輯胡錫進。（取材自微博）

中共黨媒環球時報總編輯胡錫進今天在微博發文表示，自己已經辦理退休手續，將繼續以特約評論員身分為環時做評論工作。一向與中國外交部發言人、國防部發言人言論保持一致，甚至更出位的胡錫進，被視為中國「戰狼」外交及為政策辯護的官方宣傳者之一。

胡錫進的微博寫道：「老胡轉過年就62歲了，到了退休的時候。我已辦理退休手續，不再擔任環球時報總編輯職務。今後我將以環球時報特約評論員身分，繼續為環球時報事業發展貢獻力量，繼續為黨的新聞輿論工作竭盡所能。在此，衷心感謝大家一直以來對環球時報的支持、關注，感謝對我的鼓勵，以及批評鞭策。老胡給大家作揖了」。

有網友回應：「希望卸任之後就可以不再拘束於總編輯身份，可以全面打開火力了！」、「支持老胡繼續為國發聲，祝老胡退休生活愉快。」、「老胡，環時靈魂人物，退休不褪色」。

也有不同聲音，例如著名媒體人秦楓就在微博發文：「胡錫進退休與否也不能挽回民族主義之燎原之勢了， 燒的都差不多了！」

而著名的微博「台灣那點事」曾發文，「有網友問老胡胡錫進為什麼總挨罵，胡錫進的問題是經常對台灣放狠話，讓我們以為台灣問題的紅線到了，結果我們以為的紅線被新形勢打破後，他又來開導大家。大家永遠猜不到老胡的紅線在哪？他能不挨罵嗎？我說的對不老胡？」

退休 微博 國防部

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