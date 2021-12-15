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滴滴推動赴港上市 研議讓中國政府取得特殊股權

中央社／上海16日電
滴滴。（路透）
滴滴。（路透）

北京強力監管數據的背景下，中國叫車平台龍頭滴滴正研議讓中國政府支持的企業獲得特殊權力的少數股權，藉此取得董事會席位、決策否決權。外界認為與滴滴計劃赴港上市有關。

據路透社報導，中國政府在過去一段時間，一直在擴大持有民營企業的特殊權力少數股權，俗稱「黃金股」。過去主要針對網路新聞媒體和擁有大量關鍵數據的公司，現在則是持續跨大至擁有大量數據的網路科技企業。

報導提到，大約5年前開始，中國官方開始藉由政府支持的基金或公司購買民間企業的「黃金股」，股權占比通常是 1%，然而藉由取得這類股份可獲得企業的董事會席位、關鍵業務決策的否決權。

據報導，日前從美國下市並計劃赴港上市的滴滴，也正和中國政府討論有關黃金股的事宜。外界認為與滴滴推動赴港上市有關。

報導引述知情人士透露，現在中國官方「熱衷」於控制某些掌握大量數據的企業，因為這些數據被視為國家資產，而且面臨攻擊和濫用風險。「他們（官方）已經將注意力擴大到其他擁有重要戰略數據，而且被視為掌握關鍵信息的基礎設施運營企業。」

報導指出，一般而言，在股權公開登記之前無法獲悉有關「黃金股」的證據，站在企業的角度，可能會選在適當時候曝光這些消息，然而對中國官方而言，現在更願意主動強調他們擁有「黃金股」。

報導中引述知情人士透露，讓政府取得黃金股，一般認為將有助企業獲得一些許可。

除了滴滴之外，上述知情人士稱，中國線上音樂與Podcast平台喜馬拉雅正在跟監管部門討論類似的股權安排；抖音母公司字節跳動也於2019年時同意讓中國政府支持的企業取得黃金股。然而這兩家企業未對此回應。

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