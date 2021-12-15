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法前議長訪台 中：堅決反對建交國與台政治往來

中央社北京15日電
中國外交部發言人趙立堅。(路透)
中國外交部發言人趙立堅。(路透)

針對法國國民議會友台小組主席、前國會議長戴扈傑今天訪台，中國外交部發言人趙立堅聲稱，中方堅決反對建交國與台灣的任何形式官方和政治往來，有關方面應確實遵守一中原則。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，趙立堅在回答媒體提問時，作上述表示。

趙立堅宣稱，世界上只有一個中國，「台灣是中國領土不可分割的一部分」，中方堅決反對建交國與台灣進行任何形式的官方和政治往來。有關方面應確實遵守「一個中國」原則，停止「向台獨分裂勢力釋放錯誤信號」，用實際行動維護雙邊關係健康穩定發展。

此外，針對外交部長吳釗燮表示，尼加拉瓜與台灣斷交，中方挑選美國舉辦「民主峰會」時機對台灣邦交國下手，趙立堅稱，他注意到「個別台獨分子的荒謬言論」，這樣說「不過是在掩飾其分裂活動的失敗」。

趙立堅宣稱，「民進黨當局」參加「民主峰會」，「掩蓋不了民進黨當局假民主真謀獨的本質」。堅持「一個中國」原則是「人心所向，大勢所趨，不可阻擋。台灣當局試圖否認『一個中國』原則，純屬自欺欺人，同一個中國原則相對抗，更是死路一條」。

法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）（...
法國國民議會前議長、現任友台小組主席戴扈傑（François de Rugy）（左3）率團訪台，搭乘的長榮航空班機在15日上午抵達桃園國際機場，外交部政務次長田中光（右4）代表接機。中央社

趙立堅 民主峰會 民進黨

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