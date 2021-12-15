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IOC出手平息彭帥風波 紐時專欄諷與中國共生互利

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IOC出手平息彭帥風波 紐時專欄諷與中國共生互利

中央社台北15日電
國際奧委會主席巴赫11月21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。(歐新社)
國際奧委會主席巴赫11月21日透過視訊與失蹤多日的中國網球名將彭帥通話。(歐新社)

網球名將彭帥指控中國高官性侵後安危堪憂，國際奧會出面稱彭帥未受脅迫，替中國背書。「紐約時報」專欄形容，國際奧會多年來對中國人權紀錄視而不見，與中國已是一對共生互利的老友。

2022北京冬奧將在明年2月登場。但在中國舉辦這場體育盛會前，彭帥11月2日上微博指控前國務院副總理張高麗強迫她發生性行為，貼文約20分鐘後就被刪除，之後彭帥一度神隱，引發外界擔憂，讓中國面臨回應壓力。

根據「紐約時報」（The New York Times）「新新世界」（The New New World）專欄，這時中國領導人向國際奧林匹克委員會（IOC）求助，果不其然，國際奧會官員完全沒過問彭帥被性侵的問題，並發聲明宣稱主席巴赫（Thomas Bach）已與彭帥視訊通話，她「安全無恙」。

專欄文章形容，國際奧會與中國政府的共生關係，也許在國際組織中無與倫比。2008年北京夏季奧運改善中國在世界上的形象，中國希望北京冬奧複製這項成就，除向國際奧會提供與中國14億潛在體育迷接觸的機會，並供應大筆資金。

例如2014年中央電視台與國際奧會簽署一項廣播協議，估值約達5.5億美元；中企阿里巴巴與國際奧會也簽了一項估計價值8億美元的贊助協議。

文章並指出，中國與國際奧會的關係，還可從國際奧會西班牙籍前主席老薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）的身上看出。老薩馬蘭奇於1980年至2001年擔任國際奧會主席，中國把北京贏得2008年奧運會主辦權歸功於他，他的形象和聲音曾在中國電視上無處不在。

老薩馬蘭奇的傳記裡有篇文章的標題是「為什麼我如此熱愛和尊重中國」（Why I love and respect China as much as I do）。2010年他去世後，時任中國國家主席胡錦濤曾給國際奧會與他的家人發唁電。

如今在中國，除了天津有一座「薩馬蘭奇紀念館」，還有一個以他為名的基金會，是由他的兒子小薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch Jr.）創立的，而小薩馬蘭奇現在也是北京冬奧國際協調委員會的主席。

薩馬蘭奇體育發展基金會（Samaranch Foundation）致力討好中國，除在西藏舉辦活動，2018年傳出新疆100萬少數民族被拘禁的消息後，基金會也在新疆辦了一場足球公益活動。另外，中國運動服裝製造商「安踏」的執行長是基金會董事，而安踏已承諾繼續使用新疆棉。

紐時專欄提到，現任國際奧會主席巴赫經常提到「政治中立」的重要性，俄勒岡州太平洋大學（Pacific University）政治學教授博伊科夫（Jules Boykoff）形容，國際奧會常躲在政治中立的薄紗後，「在彭帥事件中，巴赫為中國政治當局進行積極政治干預」。

總部設在紐約的人權觀察組織（Human Rights Watch）高級研究員王亞秋也認為，國際奧會一直自稱是政治中立的組織，希望置身政治之外，但它完全忽視自己一直被中國政府當作政治工具運用。

紐時專欄指出，小薩馬蘭奇已被視為2025年後巴赫的潛在繼任人選之一。對於中國侵犯人權和彭帥的指控，上月他在北京冬奧籌備工作記者會上說：「我們必須保持中立。」本週他又說：「每個人都應關注彭帥的福祉，不該嘗試把此事應用於任何其他目的。」

國際奧會稱薩馬蘭奇體育發展基金會獨立於國際奧會運作，該基金會未回覆置評請求。

北京冬奧 彭帥 新疆

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