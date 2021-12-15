視訊會晤普亭 習近平：中俄要更多聯合行動

習近平15日下午在北京與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤時，表示中俄雙方要開展更多聯合行動，更加有效維護雙方的安全利益。美聯社

中國國家主席習近平 今天說，當前國際上某些勢力打著「民主」、「人權」的幌子對中國、俄羅斯 內政橫加干涉。中俄雙方要開展更多聯合行動，更加有效維護雙方的安全利益。

新華社報導，習近平15日下午在北京與俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）舉行視訊會晤時，作以上表示。

他並表示，中俄雙方要加強在國際事務中的協調和配合，在全球治理上發出「更加響亮的聲音」，就抗疫、氣候變化等全球性問題拿出切實可行的方案，在解決國際和地區熱點問題中堅定捍衛國際公平正義，堅決反對披著「多邊主義」和「規則」外衣的霸權行徑和冷戰思維。

據報導，中俄元首就當前大國關係和民主問題交換意見。習近平強調，一個國家是否民主，如何更好實現民主，只能由本國人民來評判。國際上的事應當由各國共同商量著辦，推行國際關係民主化、踐行真正的多邊主義才是人心所向、大勢所趨。中方願和俄方加強溝通協調，引導國際社會樹立正確的民主觀，捍衛各國正當民主權利。

報導稱，普亭表示，當前俄中關係正處於前所未有的歷史最好時期，體現出高度的戰略互信，樹立了在互不干涉內政、相互尊重彼此利益基礎上實現互利共贏的榜樣，堪稱「21世紀國際關係的典範」。

他說，俄中戰略協作已經成為有效解決各種國際熱點問題、維護國際和平的重要積極因素，為鞏固以國際法為基礎的國際秩序發揮了重要作用。

普亭還說，俄方將最堅定地支持中國政府在涉台問題上的正當立場，堅決反對任何勢力借涉台問題損害中方利益，堅決反對在亞太地區組建任何形式的「小圈子」，「任何挑撥離間俄中關係的圖謀都不會得逞」。

據俄羅斯通訊社報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）會後向媒體表示，普亭與習近平在會談期間指出，美國、英國、澳洲建立的三邊安全合作夥伴機制AUKUS是對核平衡的破壞並加劇了地區緊張。

他說，兩國領導人對美國積極重構亞太地區現有格局感到擔憂。就此，不管是俄方，還是中方，均對建立美日印澳「四國聯盟」以及美英澳三邊安全合作夥伴機制AUKUS持負面看法。

烏沙科夫指出，「最新建立的AUKUS聯盟，是對核不擴散制度根基的破壞，可以這麼說，加劇了地區軍事緊張程度。兩國領導人詳細討論了這一問題」。

據報導，普亭將參加北京冬奧開幕式，兩國元首相約明年2月北京見。