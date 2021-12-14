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中國去年人口淨增長 59年新低

記者羅印冲／綜合報導

在新冠疫情和育齡婦女減少等多重因素下，中國人口壓力上升，據官方統計，中國去年人口淨增長僅204萬人，創下自1962年以來（即近59年來）新低。人口問題嚴峻下，官媒網站日前刊文要求中共黨員響應生3胎，掀起熱議，網友批判四起，該文後遭刪除。

據中國國家統計局發布「中國統計年鑑2021」顯示，去年（2020年）中國人口淨增長204萬人。陸媒「第一財經」對1949年以來歷年人口淨增量梳理發現，2020年淨增人口數量創下了1962年以來的新低。

數據顯示，2016年中國全面2孩政策實施後，當年淨增人口達到了906萬人，隨後幾年，年淨增人口不斷減少，2017年至2020年分別為779萬人、530萬人、467萬人、204萬人。

從發展趨勢看，中國今年人口淨增幅度可能繼續走低，此趨勢與近年出生人口的變化緊密相關。據第一財經統計，包括貴陽、河南等地公布的前3季出生人口數據、新生兒篩查或戶政出生登記等數據，都出現了同比下降的情況，降幅均超過1成，延續下滑的態勢。

廣東省人口發展研究院院長董玉整分析，從現有的情況來看，人口總量增加的動力缺乏，出生人口愈來愈少。「發展的趨勢愈來愈接近於出生人口與死亡人口相交叉的邊緣。」

中國全國政協人口資源環境委員會副主任王培安表示，如果生育率太低，規模降得太快，年輕人口缺乏，老齡化問題就會很突出，削弱經濟社會發展的活力，加重經濟社會負擔。他強調，要切實把3孩生育政策及配套支持措施落到實處，構建生育支持政策體系，提高出生人口數量，改善人口年齡結構。

中國人口問題嚴峻，日前具官方背景的「中國報導網」刊出評論稱，中共黨員幹部要「自覺落實3孩生育政策」。

該文一出，網友批判四起，目前該文已被各新聞網站刪除，但微博上仍熱議。有網友批評「離譜」；「看得我這40歲還沒有結婚的人瑟瑟發抖」。還有人吐槽說，「你認為號召黨員生3胎就能解決了，這是異想天開」。

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