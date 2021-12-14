中批布林肯說法自相矛盾 與拜習會精神不符

針對美國國務卿布林肯在訪問亞洲國家期間批評中國在亞洲採取強硬行為，也表示美國不希望亞洲爆發衝突，美國將確保美中競爭不會滑向災難性衝突等，中國外交部發言人汪文斌回應表示，美方一方面渲染鼓吹所謂的中國威脅，一方面又表示無意同中國衝突，這種自相矛盾的做法與中美元首會晤（指拜習視訊峰會）的精神不符，也難以得到地區國家的認同。

據中方發布，汪文斌在中國外交部例行記者會指出，如果美方真像其聲稱的那樣，要為亞太地區和平發展發揮建設性作用的話，就應當切實尊重以東協為中心的區域合作架構，而不是以意識形態劃線，拼湊小圈子，調動集團對抗；就應當尊重中國和東協國家共同維護南海和平穩定的努力，而不是頻繁派艦機到南海炫耀武力，挑釁滋事；就應當做地區對話與合作的促進者，而不是挑撥地區國家關係、破壞地區團結合作的攪局者。

他強調，美方挑動分裂隔閡，煽動對立對抗的做法，在世界上不受歡迎，在亞太地區更加行不通。

針對紐約時報援引美國國防部 高級官員的話報導稱，美國防部長奧斯汀批准了兩名高級指揮官的建議，參與阿富汗喀布爾 無人機襲擊的軍事人員不會因造成10名平民死亡事件面臨任何形式的懲罰，汪文斌表示，美軍在阿富汗殺害平民的暴行不可接受。美國以各種理由為兇手開脫，使其免受懲罰的行為更令人無法容忍。

他表示，當美方在民主峰會上大談民主人權的時候，那些死於美軍槍口下的阿富汗無辜民眾卻沒有人過問，他們家人的冤屈卻無處申訴，這就是美國鼓吹的民主人權帶給世界的殘酷現實。

汪文斌強調，中方譴責美方打著民主人權旗號，對阿富汗、伊拉克、敘利亞等國發動軍事干涉的野蠻行徑，呼籲國際社會對美軍在世界各地濫殺無辜平民的戰爭罪行進行調查、追責。

他說，正義或許會遲到，但不會缺席。美國以所謂民主人權為藉口，在世界上恣意妄為的時代已經結束，美軍殺害各國無辜平民的罪行受到清算的一天終將來臨。