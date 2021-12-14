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中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

中國出現第2例Omicron 廣州男居家隔離驗出陽性

記者林則宏／即時報導
圖為中國實驗室人員正在進行核酸檢測工作的資料照。(新華社)
圖為中國實驗室人員正在進行核酸檢測工作的資料照。(新華社)

據央視新聞報導，廣州在14日下午召開的疫情防控新聞發布會上宣布，廣州也發現首例境外輸入Omicron陽性病例。天津前一日才宣布，確診中國首例境外輸入Omicron確診者。

根據廣州通報，這名67歲男性確診者11月27日從國外入境，集中隔離期間多次核酸檢測均為陰性。12月11日，解除隔離後乘飛機（CA1837）返回廣州，閉環轉運至越秀區家中居家隔離。

12日，社區衛生服務中心為其例行採集核酸標本，13日凌晨通報結果初篩陽性，經廣州市、區疾控中心再度採樣複核結果均為陽性，經進一步檢查和專家會診，確診為新冠肺炎普通型，目前患者病情穩定。

報導稱，廣州市疾控中心對該病例的鼻拭子進行新冠病毒全基因組測序和序列分析，經省市疾控中心複核，報大陸國家疾控中心確認，檢出新冠病毒為Omicron變異株。

天津市衛健委主任顧清接受央視採訪時則表示，天津此次發現的Omicron變異株，為來自歐洲的入境人員，該人員在天津入境時體溫正常，申報無異常。

但本月9日新冠病毒核酸檢測結果為陽性，13日確診感染Omicron病毒。目前患者無咳嗽、發燒等症狀，正在天津新冠肺炎定點收治醫院進行隔離。

Omicron 檢測 新冠肺炎

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