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因一場喪禮引爆本土疫情 讓浙江三地「半封城」3個月

記者林則宏／綜合報導
圖為杭甬高速公路上虞出口已由警方封鎖管控人車進出。（取材自浙江新聞）
圖為杭甬高速公路上虞出口已由警方封鎖管控人車進出。（取材自浙江新聞）

浙江因本月初一場喪禮引發的新一波本土新冠疫情，迄今除導致約200人確診，全省更有超過54萬人遭隔離管控。為了不影響北京冬奧順利舉行，浙江已要求杭州、紹興、寧波三地嚴控民眾出行至明年3月15日，形同進入「半封城」，而這也已影響到當地企業的正常運作。

據浙江日報報導，本月5日至13日下午4時，浙江這波疫情累計報告確診病例已達192例、無症狀感染者1例。其中，紹興累計報告確診病例123例、無症狀感染者1例，是浙江這波疫情的「重災區」。

財新網指出，紹興本輪疫情是由一場喪禮所引發。截至13日，與這場喪禮相關的確診者已超過20人。

12月7日，紹興市上虞區在醫療機構例行核酸檢測中，發現當地一名醫務人員確診，是紹興這波疫情的首例確診病例。

疫調顯示，該病例11月22日起就沒有離開過上虞，而且一直依規定按時接受核酸檢測，至12月1日檢測結果都是陰性。後因奶奶過世，和從上海回上虞奔喪的堂弟有過接觸，其堂弟返回上海後也於7日確診。

之後，多名葬禮參加者就陸續傳出確診。其中一名確診者曾前往當地一家超市，導致疫情進一步擴散。

為儘快管控疫情，浙江在13日下午舉行的疫情發布會上要求，杭州、紹興、寧波三地將嚴控出行至明年3月15日。浙江省交通運輸廳副廳長胡嘉臨表示，鐵路方面，紹興東站、上虞火車站實行「只進不出」管控措施。

高風險地區包括：杭州蕭山區、寧波鎮海區、紹興上虞區人員嚴格限制通過鐵路出省，三地其他區域人員出省須持48小時內核酸檢測陰性證明。

機場客運方面，杭州到北京航班，每日只保留一班；寧波到北京航班全部取消。

財新網指出，浙江本月11日就開始嚴控人員跨省流動，要求嚴格限制中高風險地區及所在縣（市、區）人員出行。同時，浙江也已全面暫停經營跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務。

報導稱，浙江各口岸和化工區因收緊人員和車輛進出管控，使得寧波鎮海區的化工產業生產也受到影響，鎮海是大陸最大散裝液體化工品中轉和集散基地，肩負眾多下游企業的原料供給。

本月9日起，鎮海除防疫需要、民生保障、石化三類企業外，其他已一律停工。財新網表示，除鎮海地區，浙江各地已有多家上市公司也陸續發布臨時停產公告。

疫情 檢測 北京冬奧

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