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北京冬奧新規：選手確診隔離治療 冬奧通App天天監測

中新社／北京12月13日電
北京冬奧表示，考慮到全球疫情的不斷變化，在賽前和賽時必要的時候，還將及時採取額外的防疫措施。(路透)
北京冬奧表示，考慮到全球疫情的不斷變化，在賽前和賽時必要的時候，還將及時採取額外的防疫措施。(路透)

參加北京冬奧會和冬殘奧會的運動員、隨隊官員等，除在入境和離境時接受核酸檢測外，每日也須核酸檢測。若兩次核酸檢測結果均呈陽性，相關人員必須根據有無新冠症狀等專業判斷接受隔離或治療。 　　

國際奧委會、國際殘奧委會和北京冬奧組委12月13日發佈的第二版《北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手册》（下稱《防疫手册》）中提到以上內容。 　　

第一版《防疫手册》於10月25日發布，第二版《防疫手册》對其進行了補充，在核酸檢測、健康監測、密接管理等方面提供了更加詳實的信息。 　　

根據第二版《防疫手册》，除在入境和離境時接受核酸檢測外，運動員、隨隊官員等每日也須核酸檢測。醫務人員將在冬奧村或冬殘奧村、住宿地點及部分場館的採集點採集口咽拭子。在賽時期間，須每天主動監測個人健康狀況，並通過「冬奧通」App健康監測系統上報。 　

若核酸檢測結果為疑似或陽性，相關人員需接受鼻咽拭子復檢。若相關人員已出現症狀，須告知相關工作人員及新冠聯絡官，並乘坐專用車輛前往指定醫院復檢，按照醫院要求等待核酸檢測結果。

若複檢結果依然呈陽性，相關人員將無法繼續比賽或工作，有新冠症狀人員須到指定醫院接受治療，無新冠症狀人員須到指定設施隔離，相關人員須乘坐指定車輛前往隔離設施。 　

《防疫手册》指出，在醫院或隔離設施，將提供英語服務，開展健康監測。每日供應品種多樣的三餐，照顧不同的飲食需求。提供免費無線網，可以與新冠聯絡官及團隊保持聯繫。

運動員還可以申請室內訓練裝備，條件允許的情況下將滿足要求。隔離人員可以開窗通風，但不得外出。此外，還將提供心理健康支持。 　　

《防疫手册》說，隔離人員將根據中國衛生部門制定的出院指南解除隔離。離境前，須確認知曉目的地和中轉國家（地區）最新入境要求，乘坐賽事專用車輛到北京首都國際機場。如確認為密切接觸人員，可在24小時檢測結果為陰性的情況下，選擇乘坐專用交通工具前往機場並離境。 　　

北京冬奧組委表示，考慮到全球疫情的不斷變化，在賽前和賽時必要的時候，還將及時採取額外的防疫措施，確保所有涉奧人員和當地民眾的安全。

檢測 防疫 北京冬奧

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