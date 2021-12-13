美國制裁中國人員和企業 北京：將採取措施回擊

針對美國制裁，中國外交部13日表示，如果美方執意妄為，中方必將採取有力措施予以堅決回擊。（圖／取自新浪網）

針對美國因新疆 人權狀況對中方相關人員和企業實施制裁，中國外交部發言人汪文斌13日表示，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止干涉中國內政、損害中方利益的言行。如果美方執意妄為，中方必將採取有力措施予以堅決回擊。

美國上周五宣布對數十個與中國、緬甸 、朝鮮和孟加拉國有關的個人和實體實施與人權相關的制裁，並將中國公司商湯科技列入投資 黑名單。

對此，汪文斌於13日的例行記者會上駁斥，「美方基於謊言和虛假信息，再次以所謂新疆人權為由對中方的有關人員和實體實施制裁，這嚴重干涉中國內政、嚴重違反國際關係基本準則，也嚴重損害中美關係。」中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

他指出，新疆事務純屬中國內政，新疆的發展成就有目共睹，中國的治疆政策深入人心，美方沒有任何權利和資格指手畫腳、橫加干涉。「美方所謂制裁充分暴露出美方以疆制華的險惡用心、充分暴露出美國假民主、真強權、假人權、真霸權的虛偽本質。」

汪文斌說，正告美方，中國政府捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，打擊暴恐勢力、分裂勢力、宗教極端勢力的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉新疆事務和中國內政的決心堅定不移。「美方的倒行逆施，破壞不了新疆發展的大局，阻擋不了中國前進的步伐，扭轉不了歷史發展的潮流。」

汪文斌最後強調，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，停止干涉中國內政、損害中方利益的言行。如果美方執意妄為，中方必將採取有力措施予以堅決回擊。