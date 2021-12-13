中國首款新冠特效藥上市 稱對Omicron與Delta病毒有效

中國首款國產新冠特效藥上市。圖為杭州市定點收治新冠肺炎患者的西溪醫院檢驗科工作人員正在實驗室內進行核酸檢測。(新華社)

中國首款國產新冠病毒特效藥獲批上市，對新病毒Omicron 與Delta和Delta+均具有療效。

中通社報導，中國騰盛博藥生物科技有限公司12日宣布，新的體外嵌合病毒實驗中和數據表明其安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法（此前稱BRII-196/BRII-198聯合療法）保持對新冠病毒變異株Omicron的中和活性。

騰盛博藥表示，這些數據增加了更多的證據，證明安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法對世界衛生組織關注的主要新冠肺炎 病毒變異株均保持中和活性，也包括Delta和Delta+。

騰盛華創首席執行官羅永慶早前在12月9日的發佈會上表示，FDA目前正對騰盛博藥的安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法緊急使用授權申請進行審核。這一申請是基於國際三期臨床的最終結果。

最終結果顯示，與安慰劑相比，安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法使臨床進展高風險的新冠門診患者住院和死亡風險降低80%，具有統計學顯著性。且截至28天的臨床終點，治療組為零死亡，而安慰劑組有9例死亡，其臨床安全性優於安慰劑組。

安巴韋單抗和羅米司韋單抗是騰盛博藥與深圳市第三人民醫院和清華大學合作從新型冠狀病毒肺炎康復期患者中獲得的非競爭性新型嚴重急性呼吸系統綜合症病毒2（SARS-CoV-2）單克隆中和抗體。12月8日晚間，安巴韋單抗/羅米司韋單抗聯合療法獲中國藥 監局上市批准，成為了首款中國國產新冠特效藥。