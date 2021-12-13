中國官媒批食安問題 星巴克關閉無錫市2家門市

中國國營媒體新京報今天報導，美國咖啡連鎖店星巴克在江蘇省無錫市兩家門市使用過期食材，做成飲品售出，違反食安規定。星巴克隨即宣布，已關閉這兩家門市，正就此展開調查。圖：pixabay

中國國營媒體新京報今天報導，美國咖啡連鎖店星巴克 在江蘇省無錫市兩家門市使用過期食材，做成飲品售出，違反食安規定。星巴克隨即宣布，已關閉這兩家門市，正就此展開調查。

新京報指稱，這項報導是記者臥底調查，發現無錫市兩家星巴克門市存在多種衛生安全隱患，食材過期後仍繼續使用，做成多款暢銷飲品售出。

對此，星巴克回應：「我們已經關注到有關無錫星巴克兩家門店（門市）的報導。對於報導中所涉及的食品安全問題，我們深感震驚。對此事件，我們高度關注，已於第一時間關閉了這兩家門店，並立刻啟動深入調查。」

星巴克還提及：「進入中國市場22年來，我們一直致力於執行嚴格的食品安全標準，對食品安全問題堅決採取零容忍的態度。歡迎社會公眾及媒體對我們進行持續監督。」

在新京報發布報導後，這起事件成為中國社群網站微博 熱門話題。截至今天下午，關於星巴克回應新京報報導的話題，在微博上已累計逾5000萬人次點閱。

一位名為Revario的微博用戶說：「如果星巴克都這樣了，那麼其他商店真的讓我擔心。它們遭受審查，因為是外國品牌。」