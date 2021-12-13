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小米董事長雷軍 辭去集團多項職務引關注

中央社／上海13日電
圖為小米董座雷軍。（中通社）
圖為小米董座雷軍。（中通社）

根據公開資訊，小米董事長雷軍近日接連卸下多家關聯公司的法定代表人、執行董事或董事長職務。此前不久，雷軍同樣卸下一家全資子公司的總經理職務，引起市場關注。

綜合香港01、香港經濟日報報導，雷軍退出管理層的公司包含廣東小米科技、廣州小米通訊技術、廣州小米信息服務、珠海小米通訊技術等，其中廣州小米信息服務由北京小米移動軟件（軟體）有限公司全資持股，其餘三公司均由小米通訊技術有限公司全資持股。

報導提到，這不是近期雷軍首次退出關聯公司的經營層，前一陣子雷軍卸下小米科技（武漢）有限公司的法定代表人、執行董事兼總經理。這間公司同樣由小米通訊技術全資持股。

雷軍接連退出關聯公司，引發市場關注，不過目前小米並未針對此事作出回應。

與此同時，小米的造車計畫傳出有了進一步的發展。

科技媒體36氪報導引述知情人士透露，小米控股的生態鏈公司智米科技已加入造車計畫，將延攬前通用泛亞的電動汽車專案負責人，以及北汽集團的電子電氣架構人員加入。

報導提到智米科技的造車計畫將與小米汽車的計畫雙線並行，已有汽車設計公司和智米接洽。

小米集團今年3月宣告「造車計畫」，9月初則正式宣布，小米汽車有限公司完成工商註冊登記，資本額人民幣100億元（約15.8億美元），看好在AI、新材料的技術優勢有利汽車業務。

小米 汽車 香港

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