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微流行／「邂逅愛情」商機大 「脫單盲盒」花錢買緣份

特派記者賴錦宏／北京報導
中國出現「脫單盲盒」，店內工作人員會按照星座等進行分類。（微博照片）
中國出現「脫單盲盒」，店內工作人員會按照星座等進行分類。（微博照片）

北京、廣州、重慶、濟南等地近期出現「脫單便利店」，店內銷售的「脫單盲盒」價格從幾元（人民幣，下同）到幾十元價格不等。有大陸網友稱，脫單盲盒是社交恐懼症人群的「戀愛救星」。

這類「脫單盲盒」的玩法簡單，僅需付費一元，就可以抽取一個聯繫方式，或者將自己的聯繫方式存入「庫」中，等待有緣人抽取。

在北京南鑼鼓巷附近的一家脫單主題咖啡館裡，脫單盲盒被做成膠囊狀，藍色代表男生，粉色則代表女生，按照北京的行政區和年齡進行分類擺放。工作人員表示，可以直接花費3元或9元，購買不同類型的脫單膠囊；也可以填寫自己的信息形成新的脫單膠囊，根據擺放位置不同，收費分為39元、99元兩檔。

拆完膠囊信息後只能拍照保存信息，不能將膠囊帶走，「存放在這裡的盲盒，一個人可能會收到很多陌生人的好友微信申請。如果想將膠囊下架，則需要花費19元」。

單身男女想要「邂逅愛情」，已成了中國商家眼中的商機。脫單盲盒微信小程序也出現許多不同版本，並通過社交平台廣泛招募代理，「賺錢很快」「有大學資源一定要做」等，成為廣告詞。

一款脫單盲盒小程序的推廣人員表示，「在校生做校園推廣大使的話，不需要花錢。加盟後，可以有自己的二維碼進行擺攤賺錢，有人花1元錢抽盲盒，就會返現0.5元」。華東政法大學教授任超指出，這種模式極像傳銷，也類似於微商的分銷。脫單盲盒的出現增加單身男女相互認識的機率，但參與者的個人資訊也有安全風險。

北京 微信 咖啡

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