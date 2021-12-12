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鴻海鄭州廠 祭招工獎金 衝刺春節iPhone生產

記者吳凱中／台北報導

鴻海集團衝刺農曆春節前iPhone 13系列生產，旗下iPhone組裝大本營富士康鄭州廠區的iDPBG事業群啟動新一輪招工，並針對內部推薦合夥人／正式工、離職返聘等祭出新一輪招工獎金，推薦總獎金最高上看人民幣1萬元（約新台幣4萬3400元）。

近期iPhone 13系列機種出貨狀況雜音頻傳，鴻海集團身為iPhone最重要組裝夥伴，持續發獎金找人趕工生產，以實際行動證明iPhone市況並未如外傳疲弱。

iPhone生產大本營、富士康鄭州廠iDPBG事業群新一輪招工，涵蓋內部推薦合夥人、內部推薦正式工及離職返聘三大管道，其中，離職返聘員工工作滿一定期限，入職獎金總計達人民幣5400元。針對內部推薦合夥人，富士康祭出介紹人獎金人民幣500元，求職者獎金人民幣8500元至9500元，推薦總獎金上看人民幣1萬元。

歷年1月底、2月初為中國農曆春節，不僅有中國春節消費旺季，且因蘋果供應鏈廠商工廠大多位於中國境內，為了避免春節長假影響正常生產，包含鴻海、和碩等iPhone代工廠商多於第四季底、1月初趕工生產，讓2月可以正常出貨。

目前市場對明年首季iPhone出貨狀況仍有雜音。彭博資訊先前報導，蘋果先前因零組件短缺，調降今年iPhone 13產量目標達一千萬支，並期望能明年能在零件供應狀況好轉後補足產量。然而，彭博資訊2日引述消息人士指出，蘋果告知供應商，這些被砍掉的訂單可能不會實現。

iPhone 鴻海 蘋果

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