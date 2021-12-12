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疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

中國經濟成長放緩 學者指3大原因

中央社台北12日電
中國經濟學者樊綱近日表示，中國的宏觀經濟走勢確實不樂觀，主要是內需不振。圖為北京一名工人在安裝招牌。(美聯社)
中國經濟學者樊綱近日表示，中國的宏觀經濟走勢確實不樂觀，主要是內需不振。圖為北京一名工人在安裝招牌。(美聯社)

中國經濟學者樊綱近日表示，中國的宏觀經濟走勢確實不樂觀，主要是內需不振，第4季經濟成長率可能還要再下滑。他並指出，疫情、停電與房地產風險，都是導致經濟成長放緩的原因。

經濟觀察網報導，中國改革研究基金會理事長、國民經濟研究所所長樊綱11日在福州舉辦的第9屆中國企業家發展年會上發表演講，談到中國宏觀經濟時做上述表示。

中國今年第1季經濟成長率18.3%、第2季7.9%、第3季4.9%，前3季成長率9.8%，考量疫情因素後的2年平均成長為5.2%。其中，在消費方面，前3季社會消費品零售總額年增16.4%，兩年平均成長3.9%；投資方面，全國固定資產投資（不含農戶）年增7.3%，兩年平均成長3.8%；在出口方面，前3季貨物出口年增22.7%。

樊綱說，投資向來比較波動，但令人震動的是消費需求兩年平均下來只有3.9%的成長。即使因為疫情影響了服務類消費，但是歷來這個數字沒有降那麼低，從來是7%到9%這個水準，而現在卻到了3.9%。

在消費不振的情況下，還出現國際上的通貨膨脹。樊綱說，中國的消費品通膨現在還是比較低的，但仍面臨著上游產品的生產者價格指數高企的問題，這些成本勢必要被消化。

他說，中國經濟成長放緩的原因主要有3個，首先是疫情的不確定性；再來是中國在9月、10月多地生產企業經歷限電，而限電除了煤價的問題，就是政策上要求低碳和控制能源消耗，中國向國際承諾要做到2030年碳達峰、2060年碳中和的目標，今年因此加大監管力度。

目前中國沒有直接的碳的指標，但是有能源指標。他特別指出，10日公布的中央經濟工作會議內容中提到：「儘快把能源的雙控指標轉變成為碳的雙控指標。」

第3個導致經濟成長放緩的因素是房地產市場。他認為中國的房市沒有普遍性風險，因為從2014年提出限購等措施就在「擠泡沫」，但房市仍有「結構性風險」，也就是大城市和小城市的房市兩極分化，一些中小的、人口流出的城市房地產庫存積壓。從2015年提出去庫存政策，至今問題仍在，這些賣不出去的房產可能導致局部崩盤。

此外，有些企業「對市場缺乏敬畏之心」，過高的槓桿率和負債率，就導致企業風險增加。

疫情 投資 房地產

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