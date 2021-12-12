廣州市領導層震盪 中紀委：大規模砍樹被嚴肅問責

廣州新河浦歷史文化街區今年進行新河浦湧建碧道公園改造，計劃親水步道等，要移除榕樹等 48棵，引發民眾討論。取自新快報

繼中共 中央日前罕見宣布，同時更換廣州市委書記及廣州市長後，中共中央紀委國家監委（中紀委）網站12日發布一項最新的問責清單顯示，包括廣州市委副書記在內的10名官員，因「大規模砍樹」被嚴肅問責，其中有5人遭免職。

中紀委網站通報，廣東省委部署，省紀委監委成立廣州市大規模遷移砍伐城市樹木事件問責調查組，對相關單位和人員存在的履職不力、失職失責問題進行深入調查。

遭通報的10名官員中，廣州市委副書記羅冀京被黨內嚴重警告，前副市長林道平被黨內嚴重警告、政務記大過及免職，其他被免職的還有前任及現任的林業和園林局長楊國權、劉先榮，以及越秀區副區長江桂洪、越秀區建設和水務局長高耿恩。

通報指稱，廣州市大規模遷移砍伐城市樹木，嚴重損毀了一批大樹老樹，破壞了城市自然生態環境和歷史文化風貌，傷害了人民群眾對城市的美好記憶和深厚感情，是典型的破壞性「建設」行為，造成了重大負面影響和不可挽回的損失，錯誤嚴重，教訓深刻。

值得注意的是，在此之前，中共中央3日罕見宣布，廣東省常務副省長林克慶接替張碩輔出任中共廣州市委書記，廣東副省長郭永航接替溫國輝出任廣州市代市長，等於一天之內撤換廣州這座省會城市的一、二把手。

當時港媒星島日報、明報報導稱，除了起因是廣州市內大批老榕樹被砍伐遷移外，是否還有其他更深層次原因，引發關注，因為若單以砍樹事件來說，不會造成官場如此大的動盪。

港媒報導還引述消息稱，是有廣東省退休官員向北京 告狀，有中共中央領導人因此批示12字「肆無忌憚，肆意妄為，愚蠢至極」，語氣嚴厲，另廣州市領導由廣東省政府人馬接手，包括曾任，也有「接管」意味。

據了解，廣州市自去年起，根據「市管重要道路及週邊區域更新改造提升工作實施方案」，進行城市更新，包含7條主要道路計畫移除或砍伐樹木4,300多株，其中榕樹超過3,000株，而榕樹被老廣州人視為傳統和文化象徵，包括廣州新河浦歷史文化街區計劃設親水步道 ，移除榕樹等48棵，另補種其他駁岸植物28棵，和砍樹行動自5月起，陸續延伸到可觀賞珠江夜景的濱江西路附近，引發市民討論。

隨後，今年10月，廣州市政府曾公布，林業和園林局擬定《廣州市關於科學綠化的實施意見（徵求意見稿）》並公開徵求公眾意見。意見稿指出，城市更新不砍老樹，遷移、砍伐大樹10株樹木以上的要徵求公眾意見，防止「亂種樹」，杜絕「大樹進城」、「一夜成景」。