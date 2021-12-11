王毅批美搞小圈子 稱中國民主「人民能有效表達訴求」

中國國務委員兼外長王毅。（中新社）

美國日前召開民主峰會，也邀請台灣與會，令北京跳腳。中國國務委員兼外長王毅 今天在中共 黨報人民日報撰文，暗批美「打著民主旗號搞小集團小圈子」，又稱中共已帶領中國人民，找到了符合國情的民主新形態──全過程人民民主。

王毅指，有的觀點認為，只有西方民主才是標準答案，並在世界上強行移植和推廣西式民主；還有的主張以一國的民主畫線，挑動政治制度與意識形態之爭，在世界上製造分裂和對立。「毫無疑問，這些都不是真正的民主，而是假借民主之名的偽民主。」

什麼才是真正的民主？判斷民主的標準又是什麼？王毅稱，中國國家主席習近平 明確指出，民主是全人類的共同價值。民主不是哪個國家的專利，而是各國人民的權利。

他並指，長期以來，美國和某些西方國家總喜歡把「不民主」的帽子扣在包括中國在內的一些發展中國家頭上，其背後隱藏的是西方式的傲慢和對其他文明的偏見。「經過百年探索實踐，中共已帶領中國人民找到了符合中國國情的民主新形態──這就是習近平提出的全過程人民民主。」

王毅聲稱，全過程人民民主，避免了那種選舉時滿天許諾、選舉後無人過問的民主弊端，讓中國人民全程、有效、深入地表達自身利益訴求，參與政治生活，小到衣食住行，大到改革發展，人民的意願都能得到最充分的體現。

他表示，各國實現民主的方式多種多樣，不存在唯我獨尊的民主，更不存在高人一等的民主。鼓吹人權高於主權，動輒對他國進行民主改造的結果，並不是穩定與繁榮，而是國家滿目瘡痍，人民流離失所，難民危機頻發。應當汲取教訓，堅定維護聯合國核心地位，捍衛聯合國憲章權威，反對以民主人權為旗號破壞他國主權、干涉他國內政。

王毅並暗批美國說，「個別國家仍在用過時的冷戰思維看待21世紀的世界，熱中於打著民主旗號搞各種小集團小圈子」，這實際上是對民主精神的踐踏，更是在開人類歷史的倒車。全球化時代的民主治理，絕不是小院高牆、脫鉤斷鍊，也不是保護主義、結盟對抗，而是應當堅持自由貿易，加強互聯互通，追求互利共贏，推動全球化朝著更加公正、合理、普惠的方向發展。