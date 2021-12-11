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旅法大熊貓雙胞胎 「歡黎黎」、「圓嘟嘟」首次露臉

中新社／巴黎12月11日電
旅法大熊貓雙胞胎幼崽「歡黎黎」、「圓嘟嘟」在法國中部聖艾尼昂市的博瓦勒動物園首次與民眾見面。（中新社）
旅法大熊貓雙胞胎幼崽「歡黎黎」、「圓嘟嘟」在法國中部聖艾尼昂市的博瓦勒動物園首次與民眾見面。（中新社）

旅法大熊貓雙胞胎幼崽「歡黎黎」、「圓嘟嘟」在當地時間11日在法國中部聖艾尼昂市的博瓦勒動物園首次與民眾見面。 　　

據博瓦勒動物園介紹，數百名民眾當天早晨就已排隊等待入園，希望能盡早看到「歡黎黎」、「圓嘟嘟」，不少人都表示非常興奮。這些民眾來自全法多個地方，有人專程乘坐數小時的火車趕來，也有人專門提前數日在動物園周邊預定好住宿。 　　

「歡黎黎」、「圓嘟嘟」目前的健康狀況良好，可以自行走動並攀爬，對周圍的環境感到好奇。這對大熊貓雙胞胎幼崽已有4個月大，體重均已接近7.5千克。而它們出生時的體重分別祗有149克和129克。

「歡黎黎」、「圓嘟嘟」出生後得到了博瓦勒動物園工作團隊和中國成都大熊貓繁育研究基地保育人員的悉心照料。 　　

2012年1月15日，來自成都大熊貓繁育研究基地的「歡歡」、「圓仔」抵達法國博瓦勒動物園，正式開啟中法大熊貓保護合作研究項目。2017年8月4日，「歡歡」產下雄性幼崽「圓夢」，「圓夢」是首隻在法國出生的大熊貓。 　　

今年8月2日，「歡歡」產下一對雌性雙胞胎幼崽。在短短兩周左右時間內，超過12萬名法國網友參與了博瓦勒動物園發起的大熊貓幼崽命名網絡投票活動，最終「歡黎黎」、「圓嘟嘟」得票最多、脫穎而出；命名儀式于11月18日隆重舉行，中國奧運跳水冠軍張家齊、法國足球運動員姆巴佩共同為幼崽命名。　　

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旅法大熊貓雙胞胎幼崽「歡黎黎」、「圓嘟嘟」在法國中部聖艾尼昂市的博瓦勒動物園首次與民眾見面。（中新社）
旅法大熊貓雙胞胎幼崽「歡黎黎」、「圓嘟嘟」在法國中部聖艾尼昂市的博瓦勒動物園首次...
旅法大熊貓雙胞胎幼崽「歡黎黎」、「圓嘟嘟」在法國中部聖艾尼昂市的博瓦勒動物園首次與民眾見面。（中新社）

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