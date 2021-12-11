中國保留WTO開發中國家地位 但將放棄部分優惠待遇

中國駐WTO大使李成鋼。中新社

中國駐世界貿易組織（WTO ）大使李成鋼12月10日表示，中國在WTO仍將是一個「開發中」國家，但將放棄一些針對開發中國家的優惠待遇，這對其貿易伙伴來說是個重大轉變。

據路透報導，李成鋼受訪時表示，儘管經濟增長強勁，但由於持續的貧困問題，中國仍認為自己是一個開發中國家，但中國將在農業和金融服務等「一些領域」尋求改變。

「我們不會要求特殊與差別待遇（SDT）的空白支票 。中國將仔細評估我們的需求。」李成鋼說，在削減漁業補貼以促進全球魚類資源的重大談判中，中國作為一個主要漁業國家，可能會放棄所有此類豁免。不過，李成鋼並未透露，根據世貿組織規則，中國將在何時、在何種條件下完全放棄將自己視為開發中國家。

報導稱，包括美國、澳洲 和日本在內的世貿組織成員在10月的一次貿易評估中對中國提出了其他批評，指出中國對國有企業提供補貼，並說這些補貼違反了中國2001年加入WTO的條件。

但曾參與中國長達15年的入世談判的李成鋼辯護稱，在降低關稅稅率和開放服務業等方面，中國已經超越了一些入世標準。李成鋼說：「我們將對批評保持開放的態度，但批評應該是合理的，應該是建設性的。」

中國本周正迎加入世貿組織20年，中國經濟部分得利於世貿的全球化貿易體系。不過一些已開發國家，如美國便曾指稱中國享受開發中國家的優惠待遇不公平。