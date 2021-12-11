我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

龍捲風襲中西部多州 至少50死 肯塔基宣布緊急狀態

菲記者瑞薩領諾貝爾和平獎 批美科技巨頭助長仇恨

汪洋：兩岸人民交流交往是重大需求 非人為可以阻擋

特派記者賴錦宏／廈門報導
中國全國政協主席汪洋在海峽論壇主論壇大會前，會見新黨主席吳成典等台灣嘉賓。記者賴錦宏/攝影
中國全國政協主席汪洋在海峽論壇主論壇大會前，會見新黨主席吳成典等台灣嘉賓。記者賴錦宏/攝影

中共中央對台小組副組長、中國全國政協主席汪洋11日在海峽論壇會見台灣來賓時表示，兩岸形勢複雜嚴峻，兩岸關係未來要怎麼走，海內外都非常關心。他指出，台灣民眾跨海來廈門參加論壇非常不容易，即使如此仍有多人來廈門參會，顯示兩岸交流交往「不是人為力量能阻擋的」。

汪洋在會見新黨主席吳成典和副主席李勝峰和郭冠英、黃智賢等人時指出，近期兩岸有許多交流，包括前不久舉行的上海—台北雙城論壇、兩岸企業家峰會，再加上今天舉行的海峽論壇，為今年的兩岸交流在年底畫上完美的句號。

汪洋表示，他聽國台辦主任劉結一說，台灣鄉親來廈門參會不容易，來了要隔離，回去台灣還要隔離。即便如此，大家仍然堅持來廈門參會。他也知道，線上線下還有幾千位同胞收看、參加這次論壇。這也說明兩岸的交往不是人爲的力量想擋就擋得了的，兩岸交流交往是兩岸民眾的需求。

汪洋話鋒一轉說，現在兩岸形勢依然嚴峻復雜，到底要走向何方是海內外都非常關心的。他也想藉論壇的機會聽聽新黨主席吳成典，以及台灣朋友們的看法。

吳成典表示，過去這一年，台海基本上不平靜。新黨向來主張和平統一，堅持一個中國和九二共識，甚至來追求「兩岸人民都共同期待，共同能夠接受的一國兩制台灣方案」，「我們來談談看，到底哪些台灣方案能夠富國利民」。

中國方面還有台盟主席蘇輝、前人大副委員長顧秀蓮、國台辦主任劉結一、福建省委書記尹力等人參加這場會見。

中國全國政協主席汪洋在海峽論壇主論壇大會前，會見新黨主席吳成典等台灣嘉賓。記者賴...
中國全國政協主席汪洋在海峽論壇主論壇大會前，會見新黨主席吳成典等台灣嘉賓。記者賴錦宏/攝影

中共

上一則

台連3爆Omicron 港：考慮收緊對台登機、檢測要求

延伸閱讀

海峽論壇廈門登場 藍促保障兩岸青年交流

海峽論壇廈門登場 藍促保障兩岸青年交流
海峽論壇今開幕 朱立倫錄影賀辭盼兩岸以對話代替對抗

海峽論壇今開幕 朱立倫錄影賀辭盼兩岸以對話代替對抗
台殺人槍手潛逃廈門 國台辦允諾遣回

台殺人槍手潛逃廈門 國台辦允諾遣回
同舟計畫打亂藍九合一初選？黨務人士：參選講實力原則

同舟計畫打亂藍九合一初選？黨務人士：參選講實力原則

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05

超人氣

更多 >
老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元

老花眼能治療 新型眼藥水上市 30天用量約80美元
外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富

外型獨特蔬菜讓人直呼「好吃」 真面目曝光營養超豐富
涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身

涉性虐致死女友 華男被訴二級謀殺等罪 最高恐囚25年至終身
紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效

紐約重啟口罩令 不查疫苗場所施行 下周一生效
莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回

莫虎告誹謗 周立波撤案動議被駁回