汪洋：兩岸人民交流交往是重大需求 非人為可以阻擋

中國全國政協主席汪洋在海峽論壇主論壇大會前，會見新黨主席吳成典等台灣嘉賓。記者賴錦宏/攝影

中共 中央對台小組副組長、中國全國政協主席汪洋11日在海峽論壇會見台灣來賓時表示，兩岸形勢複雜嚴峻，兩岸關係未來要怎麼走，海內外都非常關心。他指出，台灣民眾跨海來廈門參加論壇非常不容易，即使如此仍有多人來廈門參會，顯示兩岸交流交往「不是人為力量能阻擋的」。

汪洋在會見新黨主席吳成典和副主席李勝峰和郭冠英、黃智賢等人時指出，近期兩岸有許多交流，包括前不久舉行的上海—台北雙城論壇、兩岸企業家峰會，再加上今天舉行的海峽論壇，為今年的兩岸交流在年底畫上完美的句號。

汪洋表示，他聽國台辦主任劉結一說，台灣鄉親來廈門參會不容易，來了要隔離，回去台灣還要隔離。即便如此，大家仍然堅持來廈門參會。他也知道，線上線下還有幾千位同胞收看、參加這次論壇。這也說明兩岸的交往不是人爲的力量想擋就擋得了的，兩岸交流交往是兩岸民眾的需求。

汪洋話鋒一轉說，現在兩岸形勢依然嚴峻復雜，到底要走向何方是海內外都非常關心的。他也想藉論壇的機會聽聽新黨主席吳成典，以及台灣朋友們的看法。

吳成典表示，過去這一年，台海基本上不平靜。新黨向來主張和平統一，堅持一個中國和九二共識，甚至來追求「兩岸人民都共同期待，共同能夠接受的一國兩制台灣方案」，「我們來談談看，到底哪些台灣方案能夠富國利民」。

中國方面還有台盟主席蘇輝、前人大副委員長顧秀蓮、國台辦主任劉結一、福建省委書記尹力等人參加這場會見。