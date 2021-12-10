中國痛批美式民主病態盡顯 已成「大規模殺傷性武器」

圖為中國外交部大樓。（美聯社）

針對美國近日召開的「民主峰會 」，中國外交部11日上午以不具名的發言人名義發表談話，批評美國以意識形態劃線，把民主工具化、武器化，假民主之名行反民主之實，煽動分裂對抗，轉移國內矛盾，維護美國世界獨霸地位，破壞以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。

新聞稿除指稱「美方行為逆歷史潮流而動，遭到國際社會普遍反對」，並針對美國的民主提出三點論斷：一、美國不是什麽「民主燈塔」，美式民主已背離民主內核；二、各國民主道路應由本國人民自主選擇，而不應從外部強加；三、打著民主旗號煽動分裂對抗是開歷史倒車，只會給世界帶來動盪和災難。

新聞稿稱，「今天的美式民主病態盡顯，金錢政治、身分政治、政黨對立、政治極化、社會撕裂、種族矛盾、貧富分化等問題愈演愈烈」。美式民主是建立在資本基礎上的「富人遊戲」，91％的美國國會選舉由獲得最多資金支持的候選人贏得。名為「一人一票」，實為「少數精英統治」，普通選民只有拉票時受寵、選舉後就被冷落。

中國外交部重申，各國的民主制度和民主道路，應由各國人民根據本國國情自主選擇。中國堅持按照中國的國情和實際來推進中國的民主建設。中國共產黨 領導下的全過程人民民主，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主。中國的民主，推動了國家發展，促進了社會進步，實現了人民幸福。

新聞稿除指責美國長期以來將自己的政治制度和價值理念強加於人，推行「民主改造」，濫施單邊制裁，策動「顏色革命」，造成災難性後果，並稱「民主」早已成為美國干涉別國的「大規模殺傷性武器」。

新聞稿指出，2001年以來，美國在阿富汗 、伊拉克、利比亞、敘利亞發動的戰爭和軍事行動造成數十萬人死亡，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。阿富汗大潰敗表明，把美式民主強加給他國根本行不通。時至今日，美國仍試圖按照美式標準將世界劃分為「民主」和「非民主」兩大陣營，公然挑動分裂和對抗。

中國外交部強調，中方願同各國一道，積極推動國際關係民主化，堅決抵制和反對各種偽民主、反民主和打著民主幌子進行政治操弄的行徑，為推動構建人類命運共同體而不懈努力。