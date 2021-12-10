王毅視訊尼加拉瓜代表團：創紀錄復交、中國必然統一

中國國務委員兼外長王毅以視訊方式會見在中國訪問的尼加拉瓜政府代表團。圖／中國外交部網站

中國國務委員兼外長王毅 以視訊方式會見在中國訪問的尼加拉瓜 政府代表團。王毅首先稱讚對方以「創紀錄」的速度恢復邦交，又強調儘管兩岸尚未統一，但中國的主權和領土從未分割，中國和臺灣同屬一個中國的事實從未改變，更指中國必須統一，也必然統一；尼加拉瓜官員則表示，支持中國為實現國家完全統一所作的一切努力和行動。

據中國外交部網站消息，王毅強調，一個中國原則是國際社會普遍共識，已經成為公認的國際關係準則。「尼方作出重要決斷，與中國恢復和發展正常關係，同絕大多數國家一樣站在了歷史正確的一邊。」

王毅又稱，很高興中國在拉美和加勒比地區又多了一位新朋友，在推進「一帶一路 」建設和構建人類命運共同體的事業中又多了一位好夥伴。

尼加拉瓜總統顧問奧爾特加表示，尼加拉瓜對兩國復交滿懷誠意，將完全履行承諾，堅定恪守一個中國原則，支持中國為實現國家完全統一所作的一切努力和行動。

奧爾特加說，尼方高度評價中國為維護世界和平穩定和全人類進步事業所發揮的至關重要作用，願共同致力於維護國家主權、獨立和民族尊嚴，共同踐行多邊主義，捍衛國際公平正義。願加入「一帶一路」倡議，加強各領域合作。