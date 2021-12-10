我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭竊商品被匿名店家上網販賣 20家零售業籲國會介入

英法院判決 維基解密創辦人阿桑吉將引渡至美受審

王毅視訊尼加拉瓜代表團：創紀錄復交、中國必然統一

記者呂佳蓉／即時報導
中國國務委員兼外長王毅以視訊方式會見在中國訪問的尼加拉瓜政府代表團。圖／中國外交部網站
中國國務委員兼外長王毅以視訊方式會見在中國訪問的尼加拉瓜政府代表團。圖／中國外交部網站

中國國務委員兼外長王毅以視訊方式會見在中國訪問的尼加拉瓜政府代表團。王毅首先稱讚對方以「創紀錄」的速度恢復邦交，又強調儘管兩岸尚未統一，但中國的主權和領土從未分割，中國和臺灣同屬一個中國的事實從未改變，更指中國必須統一，也必然統一；尼加拉瓜官員則表示，支持中國為實現國家完全統一所作的一切努力和行動。

據中國外交部網站消息，王毅強調，一個中國原則是國際社會普遍共識，已經成為公認的國際關係準則。「尼方作出重要決斷，與中國恢復和發展正常關係，同絕大多數國家一樣站在了歷史正確的一邊。」

王毅又稱，很高興中國在拉美和加勒比地區又多了一位新朋友，在推進「一帶一路」建設和構建人類命運共同體的事業中又多了一位好夥伴。

尼加拉瓜總統顧問奧爾特加表示，尼加拉瓜對兩國復交滿懷誠意，將完全履行承諾，堅定恪守一個中國原則，支持中國為實現國家完全統一所作的一切努力和行動。

奧爾特加說，尼方高度評價中國為維護世界和平穩定和全人類進步事業所發揮的至關重要作用，願共同致力於維護國家主權、獨立和民族尊嚴，共同踐行多邊主義，捍衛國際公平正義。願加入「一帶一路」倡議，加強各領域合作。

王毅 尼加拉瓜 一帶一路

上一則

「打工就是我兒子」…女大生「嘴太髒」 外送員被罵到辭職

延伸閱讀

華春瑩推特發哏圖 暗示奪走台灣所有邦交國

華春瑩推特發哏圖 暗示奪走台灣所有邦交國
美國舉辦民主峰會 王毅：扣中國不民主是西式傲慢

美國舉辦民主峰會 王毅：扣中國不民主是西式傲慢
與立陶宛斷交？王毅未正面回答

與立陶宛斷交？王毅未正面回答
中國正式照會 駐立陶宛大使館降為代辦處

中國正式照會 駐立陶宛大使館降為代辦處

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
薄熙來夫婦敬獻的花圈。（取材自微信）

岳母出殯 薄熙來與妻未奔喪 薄瓜瓜悼：是我每日的牽掛

2021-12-08 22:33

超人氣

更多 >
尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個

尼加拉瓜與台斷交 無預警倒向中國…台友邦剩14個
尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？

尼加拉瓜加速倒向中國與台斷交 美國「推了一把」？
香港藝人遷居潮？楊千嬅、Twins先後移居上海

香港藝人遷居潮？楊千嬅、Twins先後移居上海
48歲婦冒用女兒身分讀大學、辦學貸 男友還以為她22歲

48歲婦冒用女兒身分讀大學、辦學貸 男友還以為她22歲
鄭爽控告「倩女幽魂」5家出品方 求償1702萬美元片酬

鄭爽控告「倩女幽魂」5家出品方 求償1702萬美元片酬