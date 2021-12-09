58年最旱 深圳每日缺水50萬噸

廣東今年旱情嚴重，圖為今年四月底因持續乾旱，廣東省河源市萬綠湖水位大幅下降，湖底泥土裸露。萬綠湖又稱新豐江水庫，是東江流域三大水庫之一。（中新社）

被譽為「中國矽谷 」的深圳，正面臨自1979年建市以來最嚴重的乾旱，專家預估，深圳今冬明春每日缺水將達50萬噸，當地為此發布「用水倡議書」，要市民共體時艱、節約用水。深圳此次旱情與今年是雙反聖嬰年、境內東江連續兩年遇旱，以及復工 復產、就地過年亟欲用水相關。

綜合財新網等陸媒報導，從2020年秋季以來，廣東省持續少雨，珠江流域出現大範圍氣象乾旱，至今未能緩解，主要江河水位比往年同期顯著偏低。受此影響，廣東省多地相繼發布供水、鹹潮預警提示。

深圳境內沒有大江大河，全市90%的水資源依賴從東江引入，東江缺水，正遭受1963年以來最嚴峻旱情，該流域內的新豐江、楓樹壩和白盆珠3大水庫蓄水量較往年偏少55%以上。且相較去年，深圳市自來水供水量增幅達9.3%，遠高於以往平均的2%。

深圳市水務局水資源管理處處長張建安表示，在同樣程度的旱情下，1963年的災情遠無現今嚴峻，因為深圳人口增加、經濟發展，用水相比當年劇增。今年用水量上升，與疫情 期間市民就地過年、過節有關，再加上持續乾旱綠化澆灌用水增加、全面復工復產等諸多原因。

為了抗旱，深圳市官方7日發布「用水倡議書」，深圳市水務局表示正多措並舉解決用水缺口，並於8日晚間起精準降低用水供水壓力，以減少漏損。

近期深圳每日平日用水量是540萬噸，在壓減取水量後，境外引水量將降到每日440萬噸，據預測，今冬明春期間，深圳市的城市用水量缺口平均約每日100萬噸。

這100萬噸的缺口中，有一半可藉由當地飲用水源水庫的應急儲備水量補足，剩下的50萬噸則需靠深圳市民節水減壓用水解決。深圳市水務局供水管理處處長陳霞表示，深圳常住人口1,756萬人，若每人每天節約10升水，1天就能節約17.56萬噸自來水，呼籲民眾養成日常節約用水習慣。

除了深圳，東江也是香港、廣州東部、東莞、惠州、河源等地的主要供水源。東江流域持續乾旱亦帶來鹹潮上溯問題。廣州、東莞水務部門昨都發布公告稱，因東江流域鹹潮上溯現象嚴重，可能影響供水。