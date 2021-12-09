限韓令解除？韓國電影被禁6年後 突然在中國上映

中韓關係今年轉暖後，電影「哦！文姬」3日倉促空降中國上映。這是韓國電影相隔6年後重返中國大銀幕。（圖取自哦文姬官方微博）

中韓關係今年轉暖後，「哦！文姬」3日倉促空降中國上映。這是韓國電影 相隔6年後重返中國大銀幕，中媒與網友多認為官方解除2016年祭出的「限韓令」已趨明朗。

「哦！文姬」是2020年出品的韓國喜劇電影，在台灣上映的片名是「名偵探奶奶」。

綜合財經雜誌等中媒報導，「哦！文姬」在中國上映的消息是在12月1日，也就是上映前兩天才宣布的。驚訝的不止觀眾，中國電影圈內也普遍感到意外。一名影院管理人士表示，這部片是「空降」的，他也是定檔當天才得知消息。

這是韓國電影相隔6年後重返中國大銀幕，上一部被引進中國公映的韓片是2015年9月的「暗殺」。

2016年，在中國激烈反對下，韓國同意美國把「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）部署在樂天集團的星洲高爾夫球場。樂天集團其後在中國遭到抵制，業績慘淡，最後出售所有超市，撤出中國市場。

中國官方雖未明確推出「限韓令」，甚至公開否認有這樣的命令，但有關當局私下要求禁止韓星在中國演出；停止韓國偶像團體面向1萬名以上觀眾演出；禁止新簽韓國電視劇、綜藝節目合作項目；禁止韓國演員出演電視劇在電視台播放等多項規定。

受此衝擊，中韓兩國合拍的影視作品紛紛換角或暫停上映，中國網站的韓國綜藝節目被整改或直接下架，韓國藝人在中國的演藝活動也受到限制。

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「哦！文姬」上映，中媒、影視自媒體與網友多認為「限韓令」的解除已趨明朗，但中韓兩國影視業目前仍持觀望態度。一名業內人士透露，很多買了韓片國內發行版權的中國片方都很謹慎，「不知道該不該送審自己的片子，怕不給過。」

自由亞洲電台今天報導引述曾參與韓國總統選舉一名政治人物的家庭成員Wendy說，文在寅 上台後，韓國未參與對中國的制裁，也沒有發表與中國不友善的言論。在外交孤立下，中國希望發展與韓國的關係。

她說：「現在韓國對中國的態度沒有變，世界上像樣的民主國家當中，除了韓國不抵制中國，所以現在韓國的電影12月3日在中國上映了，韓國成了中國唯一國家朋友了。」

就在上個月初，多名韓國演藝界人士在中國社交平台新浪微博的帳號被解禁，比如CNBLUE主唱鄭容和、歌手Jessica、Super Junior成員藝聲等發文跟粉絲打招呼。

中韓關係今年明顯回暖，雙方外交高層互訪，並為兩國元首外交鋪路。

據新華社報導，12月2日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在天津同韓國國家安保室長徐薰舉行磋商時表示，今明兩年是習近平主席同文在寅總統確定的「中韓文化交流年」，明年是兩國建交30周年。中方願同韓方打造更加成熟、穩健的中韓戰略合作夥伴關係。

美國率先對北京冬奧 進行外交抵制，盟國陸續跟進，但韓國迄今仍拒絕表態，並稱美方對於他國是否跟進杯葛，抱持交由各國自行判斷的立場。