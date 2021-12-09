中國國台辦：警告美方某些人 玩火者必自焚

中國國台辦發言人馬曉光。記者賴錦宏/攝影

白宮 國家安全顧問蘇沙利文稱，美將採取行動確保武力統一台灣的情況不會發生。中國國台辦發言人馬曉光9日對此指出，「解決台灣問題，完全是中國自己的事」，不容任何外來干涉，並警告某些人，不要玩火，「玩火者必自焚」。

馬曉光9日晚間稱，「台灣是中國一部分。中國實現完全統一是全體中華兒女的共同願望。願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果台獨分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。」

馬曉光指，當前，台海形勢持續緊張動盪，根本原因是民進黨當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」。他批評，「美方一些人罔顧事實、顛倒黑白，不斷在台灣問題上發表錯誤言論，採取錯誤行動，根本上是企圖打『台灣牌』，把台灣當棋子，阻礙中國統一和中華民族復興進程。」

馬曉光強調，敦促美方以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止在台灣問題上的錯誤言行，停止向「台獨」勢力發出錯誤信號。「我們警告某些人，不要玩火，玩火者必自焚」。

蘇利文 7日在白宮就拜登總統與俄羅斯 總統普亭舉行視訊峰會舉行媒體簡報會，被問及如果俄羅斯入侵烏克蘭，北京可能同時採取行動武統台灣，美國是否做好因應的準備。蘇利文回答，美國會採取一切可能的嚇阻及外交行動，確保中國武力侵台的情況永遠不會發生。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點