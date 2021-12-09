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頂級「彩虹屁」上熱搜 上海文峰集團遭調查 平台被刪

記者黃雅慧／即時報導
上海文峰集團總裁陳浩(中)。（擷自「青峰俠」影片）
上海文峰集團總裁陳浩(中)。（擷自「青峰俠」影片）

近期因「頂級職場彩虹屁（註：指極度吹捧，屁也能吹捧成彩虹）」而頻登中國微博熱搜的上海文峰美容美髮有限公司，因過度受到注目，反而引發該集團各種消費者糾紛一一被曝光。中媒指出，上海文峰集團因涉及價格和廣告宣傳等違法情事，正受到監管當局立案調查。

影片來源：YouTube

據中媒「界面新聞」報導，上海市普陀區市場監管局於2021年12月9日透露，今年7月，該局對上海文峰美容美髮有限公司未履行單用途預付消費卡訊息對接義務的違法行為，作出處罰人民幣5萬元（約7882美元）的行政處罰。

此外，在11月上海市消保委針對上海文峰發布消費警示後，普陀區市場監管局立即對轄區內文峰公司及門店開展檢查，發現上海文峰美容美髮有限公司存在涉及單用途預付消費卡、價格和廣告宣傳等違法行為，並對文峰公司立案調查，目前案件正在調查處理。

12月5日，上海文峰集團微信公眾號「今日文峰」發布的一篇名為《秘書眼中的上海文峰美容美髮集團總裁陳浩》的文章引發熱議。該公司總裁秘書在文中將集團總裁陳浩稱作「浩哥」，文章稱，陳浩掌握萬物之規律，是首屈一指的360行狀元大滿貫等，「浩哥是有天眼的，只有浩哥的思想才是幫助我們成功的唯一方向。」

9日查閱文峰集團官網發現，該網站已被停止運行，且微信公眾號「今日文峰」也無法搜尋。

影片來源：YouTube

上海文峰集團員工稱總裁陳浩具有「天眼」。（擷自「青峰俠」影片）
上海文峰集團員工稱總裁陳浩具有「天眼」。（擷自「青峰俠」影片）

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