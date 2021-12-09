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因應民主峰會 中國官媒連2日播專題片批「美式民主」

維吾爾族法庭指中國「種族滅絕」 北京否認批抹黑

記者呂佳蓉／即時報導
中國外交部發布1.5萬字「美國民主情況」報告。澎湃新聞
中國外交部發布1.5萬字「美國民主情況」報告。澎湃新聞

英國民間法院「維吾爾族法庭」9日判決中國在新疆對維吾爾人和其他少數民族犯下「種族滅絕罪」。中國外交部以不具名的發言人回應，「這是抹黑中國的政治工具，法庭既無任何法律資質，也不具備任何公信力」。

據中國外交部官網，中國外交部發言人指出，維吾爾族法庭花錢請騙子、買謊言、作偽證，圖謀炮製禍亂新疆、抹黑中國的政治工具。此前多次反華活動的險惡用心已經被事實戳破，這樣一個「謊言製造機」搞所謂「最終判決」，「就是幾個跳梁小丑表演的政治鬧劇」。

中國外交部發言人指出，謊言不論重複多少次仍然是謊言，越來越多人看中國的眼睛開始明亮起來。謊言掩蓋不了事實真相，蒙蔽不了國際社會，更阻擋不了中國新疆穩定發展繁榮的歷史進程。「這場鬧劇注定要被世人所唾棄、被歷史掃進垃圾堆。」

據美國媒體CNN報導，主持維吾爾法庭的英國律師尼斯宣判指出：「本法庭確信中華人民共和國已對一項蓄意而且系統性的共同政策發揮作用，藉由限制和降低維吾爾族生育，長期地以降低維吾爾和其他少數民族人口的手段，來達成所謂『優化』新疆人口目標。」

世界維吾爾代表大會9日發布新聞稿，引述主席多里坤．艾沙說，「對維吾爾人而言，這是歷史性的一天。」獨立機構作出裁決，承認維吾爾種族滅絕，讓維吾爾人和其他倖存者發聲，成為他們對準司法機構提出第一手證據的唯一的場合。

維吾爾 新疆 英國

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