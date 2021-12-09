我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國上周初領失業金人數 創逾52年來新低

金融時報：美擬將中國AI企業商湯科技列入黑名單

美國舉辦民主峰會 王毅：扣中國不民主是西式傲慢

記者呂佳蓉／即時報導
中國外長王毅。圖／新華社資料照片
中國外長王毅。圖／新華社資料照片

美國舉辦的民主峰會將於9日登場，中國國務委員兼外長王毅9日出席「第14屆峇厘民主論壇」時，表示一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到人民當家作主；美國與西方國家喜歡把不民主的帽子扣在中國等發展中國家，這是西方式的傲慢。

據中國外交部網站消息，中國外交部官網，王毅昨在「第14屆巴厘民主論壇」發表「弘揚真正民主精神」的談話時，作上述表示。

王毅說，有的認為，只有西方民主才是標準答案，並在世界上強行移植和推廣西式民主；還有的主張以一國的民主畫線，挑動政治制度與意識形態之爭，在世界上製造分裂和對立。毫無疑問，這些都不是真正的民主，而是假借民主之名的偽民主。

他說真正的關鍵在於，是不是真正做到人民當家作主。「中國共產黨從成立那天起，就把民主理念印在了自己的旗幟上，把建立人民當家作主的新中國作為自己的奮鬥目標，把在中國實現真正和有效的民主作為自己義不容辭的責任。」

王毅指出，中國的全過程人民民主，是以人民利益為中心的民主。「我們把民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督等環節彼此貫通起來，避免了那種選舉時滿天許諾、選舉後無人過問的民主弊端，讓中國人民全程、有效、深入地表達自身利益訴求，參與國家政治生活，小到衣食住行，大到改革發展，人民的意願都能得到最充分的體現。」

王毅強調，各國實現民主的方式多種多樣，不存在唯我獨尊的民主，更不存在高人一等的民主。中方對自己的民主充滿自信，同時也充分尊重別國的民主。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

王毅 民主峰會 共產黨

上一則

江西夫妻雙亡留8孩獲補助 網批：超生還要納稅人負責

延伸閱讀

與立陶宛斷交？王毅未正面回答

與立陶宛斷交？王毅未正面回答
中國正式照會 駐立陶宛大使館降為代辦處

中國正式照會 駐立陶宛大使館降為代辦處
國台辦：美應停止打「台灣牌」和煽風點火

國台辦：美應停止打「台灣牌」和煽風點火
日外相林芳正透露：獲王毅邀訪華

日外相林芳正透露：獲王毅邀訪華

熱門新聞

社交軟件近日出現一篇文章，講述一個女生如何從一個「好學生」變成自己最討厭的「包養女」，圖為示意圖。（取材自網易新聞「南門看客」）

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

2021-12-08 07:00
汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
被害者陳女生前照片。（取材自新京報）

廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑

2021-12-04 20:18
上海夜景。圖：pixabay

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

2021-12-07 17:10

超人氣

更多 >
71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命

71歲華裔翁街上走 遭非裔兇嫌悍開18槍斃命
撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

撿便宜 Zillow德州達福區房屋脫售 逾七成賠錢賣

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關
阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨
彭博：對台灣發動戰爭對習近平而言是一大賭注

彭博：對台灣發動戰爭對習近平而言是一大賭注