美國舉辦民主峰會 王毅：扣中國不民主是西式傲慢

中國外長王毅。圖／新華社資料照片

美國舉辦的民主峰會 將於9日登場，中國國務委員兼外長王毅 9日出席「第14屆峇厘民主論壇」時，表示一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到人民當家作主；美國與西方國家喜歡把不民主的帽子扣在中國等發展中國家，這是西方式的傲慢。

據中國外交部網站消息，中國外交部官網，王毅昨在「第14屆巴厘民主論壇」發表「弘揚真正民主精神」的談話時，作上述表示。

王毅說，有的認為，只有西方民主才是標準答案，並在世界上強行移植和推廣西式民主；還有的主張以一國的民主畫線，挑動政治制度與意識形態之爭，在世界上製造分裂和對立。毫無疑問，這些都不是真正的民主，而是假借民主之名的偽民主。

他說真正的關鍵在於，是不是真正做到人民當家作主。「中國共產黨 從成立那天起，就把民主理念印在了自己的旗幟上，把建立人民當家作主的新中國作為自己的奮鬥目標，把在中國實現真正和有效的民主作為自己義不容辭的責任。」

王毅指出，中國的全過程人民民主，是以人民利益為中心的民主。「我們把民主選舉、民主協商、民主決策、民主管理、民主監督等環節彼此貫通起來，避免了那種選舉時滿天許諾、選舉後無人過問的民主弊端，讓中國人民全程、有效、深入地表達自身利益訴求，參與國家政治生活，小到衣食住行，大到改革發展，人民的意願都能得到最充分的體現。」

王毅強調，各國實現民主的方式多種多樣，不存在唯我獨尊的民主，更不存在高人一等的民主。中方對自己的民主充滿自信，同時也充分尊重別國的民主。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點