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豆瓣、愛回收、唱吧等106款App 遭中國工信部「下架」

記者黃雅慧／綜合報導
愛回收等App遭中國工信部下架。圖／取自搜狐
愛回收等App遭中國工信部下架。圖／取自搜狐

中國社群網站豆瓣本月初才遭官方約談重罰，昨天App被勒令下架，理由是侵害用戶權益，而且迄今未按照要求完成整改。中國工信部昨表示，先前曾要求業者整改，其中共有106款App未完成整改，包括知名社群平台「豆瓣」、「愛回收」，將下架處理。

2005年上線的豆瓣網標榜是「有趣多元的文化生活社區」，也是中國文藝青年的網路重鎮，向以小組自由討論風氣著稱，註冊用戶超過2.3億。

中國工信部官方微信昨發布「關於下架侵害用戶權益App名單的通報」稱，11月3日針對App超範圍、高頻率索取許可權、非服務場景所必需收集使用者個人資訊、欺騙誤導使用者下載等違規行為進行檢查，並對未按要求完成整改的App進行公開通報。

通報稱，截至目前，尚有五款App未按中國工信部要求完成整改，包括「豆瓣」、「愛回收」、「唱吧」等均在其列，豆瓣牽涉的問題是「超範圍收集個人信息」。另有101款App未按各通信管理局要求完成整改，也遭下架。

知名平台「豆瓣」近年常被中國官方指控違規並進行懲處，據稱，今年6月，中國網信辦收到關於豆瓣的舉報高達26.8萬件，甚至超過了知乎、頭條、B站。而今年1月至11月，中國官方對豆瓣實施20次處置處罰，多次予以50萬元人民幣(約7萬8820美元)罰款，共累計罰款900萬元人民幣(約141萬8770美元)。

App「下架」後用戶暫時無法使用，待相關公司內部整治過關後，之後仍能再度「上架」。

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