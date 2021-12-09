中媒：墜機身亡的印軍參謀長是「戰爭鼓吹者」

印度國防參謀長拉瓦特搭乘的軍用直升機墜毀，起火燃燒。（美聯社）

印度 國防參謀長拉瓦特與其夫人不幸墜機 身亡，中媒表示這名參謀長就是近年主張對中強硬，以及一再聲稱印度會「兩線作戰」的「戰爭鼓吹者」。

拉瓦特意外身亡後，未因其人去聲熄，反引發中國網友多番討論，探討其強硬言論立場與近年中印關係不佳的諸多關聯原因。

多維報導，拉瓦特從2017年開始一直為印度營造「兩線作戰」（東邊對中國、西邊對巴基斯坦）的氣氛，而今，這種氣氛終於在印軍的「努力」之下成為了現實。

資料顯示，拉瓦特從2017年中印洞朗對峙後就是堅定的戰爭鼓吹者。拉瓦特在同年9月於印度地面戰爭研究中心（CLAWS）的演講中指出，印度在中印、中巴邊境 仍有開戰可能。他判定印度必須要警惕與中國開戰，印度同期也沒有和巴基斯坦和解的任何餘地，而巴基斯坦會利用印度對中國的關注而採取行動。

以此為起點，拉瓦特開始在新德里大舉渲染「兩線作戰」一說並因此小有名氣，到2019年底，他再次警告印度要對「同時與中國和巴基斯坦開戰做好準備」。到2020年加勒萬河谷夜戰及班公湖對峙期間，拉瓦特隨即跟隨莫迪等人前往一線視察，宣稱中國在「新冠大流行期間，試圖改變邊境實際控制線上的現狀」，印度需要在陸地、海上和空中進行高度的準備。

在2020年度中巴空軍聯合演習期間，拉瓦特繼續重提「兩線作戰」， 並借此展示自身軍改成果，稱印度武裝部隊有足夠的力量和儲備來應對任何威脅，並正在尋求用更多尖端技術武裝自己。

在阿富汗政府2021年9月變天之後，拉瓦特還稱中國可能會在印度邊境表現出「侵略行為」，並將在不久後介入阿富汗事務，還借用文明衝突論稱「中華文明正在與伊斯蘭文明（即巴基斯坦）聯手對抗西方」，這一發言讓同期前往上海合作組織峰會的印度外長蘇傑生大為尷尬，他專門向中國外長王毅強調「印度從未贊同過所謂文明衝突論」。

拉瓦特墜機身亡前不久，他還在媒體上積極強調中國是印度的頭號敵人，新德里要爭取到美俄支持，以換取和中國開戰的機會，「只要需要就會不猶豫地動用武力」。在他墜機前一天，還在與南亞各國外長開會，強調應對「生化武器」，大談「新冠病毒是中國起源」等。

報導稱，面對拉瓦特之死，印度很多軍界、政界人士大有「將軍做得很好，類似的工作以後不要再做了」的感慨。譬如印度著名軍事學者索內就認為，新德里當局不該再選下一任國防參謀長了，新德里應該重新評估拉瓦特以解放軍為目標的軍改的合理性，將其取消是理想的選擇。