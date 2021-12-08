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中國新增60例本土確診 上海、南京籲民眾勿前往外地

記者林則宏／綜合報導
12月5日以來，浙江寧波、紹興、杭州接連傳出本土疫情，圖為杭州一處臨時核酸檢測點8日為民眾進行檢測採樣。（新華社）
12月5日以來，浙江寧波、紹興、杭州接連傳出本土疫情，圖為杭州一處臨時核酸檢測點8日為民眾進行檢測採樣。（新華社）

據中國國家衛健委通報，12月8日，中國報告新增新冠肺炎確診病例83例。其中境外輸入病例23例，本土病例60例。當天本土病例涉及五個省份，分別為內蒙古42例、浙江12例、黑龍江4例、江蘇1例、雲南1例。由於中國華東多地近日接連傳出疫情，上海、南京相繼呼籲民眾，非必要暫時不要前往外地。

截至8日24時，中國現有確診病例1190例，其中重症病例24例，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬2668人。

浙江寧波、紹興和杭州近日相繼出現本土疫情，據中新社報導，浙江省衛健委表示，紹興、杭州兩地疫情均與近期省外疫情相關聯，屬同一傳播鏈。寧波疫情為獨立疫情，與紹興、杭州疫情無本地關聯。

上海7日新增1例本土確診病例，為外地一確診病例的密切接觸者。南京8日通報新增1例本土確診病例，同樣是外省市確診病例的密切接觸者。

南京8日新增確診者12月5日解除集中隔離醫學觀察，期間11次核酸檢測結果均為陰性。12月5日轉為居家健康監測，6日檢測結果呈陰性，但7日晚的檢測結果呈陽性，8日上午被診斷為確診病例。 　

鑑於中國多地近期持續傳出本土疫情，上海市衛健委主任鄔驚雷8日呼籲，對於各類活動堅持「非必要不舉辦」原則，能取消的取消，能延期的延期，能線上的線上。鄔驚雷還提醒上海市民，「非必要不離滬」。

新京報報導，南京9日也發布訊息，「倡導全體市民非必要不離寧，非必要不前往中高風險地區所在城市和陸地邊境口岸城市」。

疫情 檢測 邊境

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