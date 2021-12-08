華爾街日報：中國央行奉旨閃電降準 獨立性蕩然無存

圖為市民從位於北京的中國人民銀行前經過。（中新社）

華爾街日報報導，中國人民銀行（中國央行）本周無預警宣布降準，與中共總書記習近平整頓金融界、北京 高層加強干涉人行決策脫不了關係，報導說，人行原本就所剩無幾的超然獨立性如今已蕩然無存。

中國經濟成長明顯放緩之際，人行6日公告，15日起調降金融機構存款準備金率0.5個百分點，讓銀行業有更多放款空間。報導提到，此舉與人行數周前釋放的政策訊號相矛盾，且正值人行與其他金融機構受北京當局巡視審查。

習近平整肅經濟中的資本主義勢力，風暴從科技、娛樂、教育、地產逐漸掃到金融領域。中國共產黨中央紀律檢查委員會秋季開始巡視25個處於經濟核心的金融機構，人行可說是分量最重的受檢單位。

報導寫道，人行負責管理全球規模數一數二的金融體系，卻沒有歐美各國央行在政治上的超然獨立地位。人行調整利率等重大決策前需要獲政府最高層批准，但隨著中國市場發展、影響力擴及全球，人行多年來致力在海內外投資 人之間建立信譽。

知情官員表示，中共中紀委人員近幾週巡查人行位於北京的總部，除檢視文件、要求解釋外，還傳達異常嚴厲的訊息：北京對討論央行獨立性的容忍有限，貨幣 主管機關與中國政府其他部門一樣，都要服膺於中國共產黨。

華爾街日報先前報導，這波巡視焦點之一是調查國有金融單位與多家民營企業的關係是否太過密切，人行等主管機關是否怠忽職守，未有效防範落難富豪馬雲掌控的金融科技企業螞蟻集團、瀕臨破產的地產業巨擘中國恆大集團等企業暴露的風險。

恆大深陷財務危機、中國其他地產開發商難以取得貸款，市場深感不安之際，人行貨幣政策司長孫國峰10月15日試圖淡化人行會降準以利銀行業放款的預期心理。

他當天被媒體問及人行是否會降準時回答，中國第4季銀行體系流動性供需將保持「基本平衡」，暗示人行沒有必要大舉挹注流動性。

這番話引起經濟學家和投資人注意。野村（Nomura）分析師10月17日在致投資人報告中說，他們不認為人行會在第4季降準。

此後數周，中國地產業動盪效應擴及服務、製造業，北京高層承受收拾殘局的壓力。最新數據顯示中國第3季國內生產毛額（GDP）年增率降至4.9%，不如市場預期。一名資深經濟智囊說，這促使北京高層決定不顧人行偏保守的政策立場，加強支撐經濟。

中國國務院總理李克強12月3日和國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）視訊通話時，幾近推翻人行先前提供的政策指引。中國中央電視台畫面顯示，人行行長易綱當時在一旁勤做筆記。

時隔3天，人行閃電宣布降準，將金融機構加權平均存款準備金率降至8.4%。

報導寫道，人行雖不斷強調「政策紀律」，但可能被迫進一步寬鬆以支撐經濟，部分經濟學家現在預期人行明年將降息。

前人行行長周小川在位15年間，致力讓人行更公開透明、政策制定更為自主。他與現任中國國務院副總理的劉鶴合作提升人行在官僚體系的地位，讓人行能在中國經濟成長面臨壓力時抵擋政府其他部門要求打開信貸水閘的聲浪。

曾任IMF中國部門主管的康乃爾大學教授普拉薩（Eswar Prasad）說：「人行推動金融自由化及更市場導向的貨幣政策框架，曾有一定的運作自主空間。這個運作自主概念如今與政府加強干預經濟的地位衝突，人行節節敗退。」