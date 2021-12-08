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世衛：Omicron再感染風險更高 但較Delta溫和

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中國疫情升溫 孫春蘭：須守住國門

記者呂佳蓉／綜合報導
浙江疫情升溫，寧波、紹興、杭州近日都出現本土疫情。圖為寧波市民眾在進行核酸檢測。Getty Images
浙江疫情升溫，寧波、紹興、杭州近日都出現本土疫情。圖為寧波市民眾在進行核酸檢測。Getty Images

北京冬奧會步入倒數階段，中國本土疫情仍呈多點散發態勢，防疫壓力加大。中國官方昨通報，新增本土疫情44例，主要分布在內蒙古、浙江、黑龍江與上海4地。中國副總理孫春蘭7日表示，元旦、春節期間防疫事關北京冬奧，當今防疫重點是「守住國門、外防輸入」。

綜合陸媒報導，內蒙古7日新增34例確診，均在呼倫貝爾市。自11月28日至12月7日滿洲里市已啟動10次大規模核酸檢測，累計檢測出陽性477例。內蒙古防控疫情方式，體現中國的「動態清零」政策。

浙江7日則出現8例本土確診，當地從5日至8日間有3起本土疫情，分布在寧波、紹興、杭州3地，截至昨日15時，累計確診陽性感染者41例。浙江省文化和旅遊廳昨宣布，即日起浙江暫停經營跨省團隊旅遊。

鄰近的上海7日出現1例確診，當地衛健委官員提醒，上海的人員流動非常大，元旦春節鄰近之時，盡量不要去人員密集的場所，非必要不離滬。

中國疫情防控隨著北京冬奧接近有著更大的壓力，在冬奧舉辦前夕，中國春運將有大規模的返鄉人員流動，多名網友已在社交平台上發布：「不回家過年的準備」。

孫春蘭在7日的中國國務院聯防聯控機制電話會議指，元旦、春節期間的疫情防控，事關「北京冬奧成功舉辦」，要把「外防輸入、內防反彈」各項措施落實到位，確保民眾過好元旦與春節，加快疫苗接種，提高第3針接種率。

北京冬奧 疫情 防疫

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