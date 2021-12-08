我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世衛：Omicron再感染風險更高 但較Delta溫和

追隨盟友腳步 加拿大宣布外交抵制北京冬奧

美國民主峰會前 中國辦南南人權論壇批西方霸權

中央社台北8日電

美國召開民主峰會前夕，中國今天邀集近百個發展中國家和組織舉辦「2021．南南人權論壇」，批評一些西方國家自詡「人權衛士」，是「假人權真霸權」，並讚揚中國為國際人權作出貢獻。

綜合中國官媒央視新聞、新華社報導，「2021．南南人權論壇」8日在北京舉行，來自近100個國家和國際組織的高級官員、專家學者、駐中使節等近400人以線上線下方式參會。今年主題為「人民至上與全球人權治理」。

中國國家主席習近平向「2021．南南人權論壇」致賀信，宣稱中國共產黨始終是尊重和保障人權的政黨。中國堅持以人民為中心，把人民利益放在首位，以發展促進人權，推進全過程人民民主，促進人的自由全面發展，成功走出一條符合時代潮流的人權發展道路，推動中國人權事業取得了顯著成就，14億多中國人民在人權保障上的獲得感、幸福感、安全感不斷增強。

習近平並稱，人權實踐是多樣的。世界各國人民應該也能夠自主選擇適合本國國情的人權發展道路。中國願同廣大發展中國家一道，弘揚全人類共同價值，踐行真正的多邊主義，為促進國際人權事業健康發展貢獻智慧和力量。

報導稱，與會嘉賓們指出，各國都可以而且應當走適合自身國情和人民需求的人權發展道路。全球人權治理要由各國共同商量。一些西方國家自詡「人權衛士」，打著人權旗號干涉別國內政，服務自身政治目的，是「假人權真霸權」。

與會嘉賓們還稱，中國鮮明提出「人民幸福生活是最大的人權」，採取一系列政策舉措增強人民獲得感幸福感安全感，成功走出了一條符合時代潮流、具有中國特色的人權發展道路，「為國際人權事業作出重要貢獻」。

南南人權論壇（South－South Human Rights Forum）是中國於2017年邀集發展中國家、組織主辦的國際論壇，每2年舉行一次。

習近平 北京 民主峰會

上一則

「鬥而不破」 BBC：美外交抵制冬奧 選了程度最輕方式

延伸閱讀

彭博：對台灣發動戰爭對習近平而言是一大賭注

彭博：對台灣發動戰爭對習近平而言是一大賭注
傳話習近平 新德國總理蕭茲：走梅克爾路線

傳話習近平 新德國總理蕭茲：走梅克爾路線
歐盟延長制裁中國官員 歐洲議員：習近平誤判

歐盟延長制裁中國官員 歐洲議員：習近平誤判
德國新總理向習近平傳話 將繼續梅克爾務實親中路線

德國新總理向習近平傳話 將繼續梅克爾務實親中路線

熱門新聞

汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
中國大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，廁所門不知何故開著，自慰過程全被路過的學生拍了下來。（視頻截圖）

四川男大生戴VR在廁所「忘情摩擦」 門意外打開慘了

2021-12-02 09:00
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
被害者陳女生前照片。（取材自新京報）

廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑

2021-12-04 20:18

超人氣

更多 >
芝加哥71歲華翁遭開18槍致命 警公布受害者身分

芝加哥71歲華翁遭開18槍致命 警公布受害者身分
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場

矽谷多家餐館被搶 華人顧客全程目擊砸車現場
渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

渴望奢侈品…女大生拜金被包養 染性病、男友憤而離去

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣