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港媒：恆大曾送香港入境處高官禮物 價值超上限

中央社香港8日電
中國恒大集團。（路透）
中國恒大集團。（路透）

據報導，陷入債務危機的中國地產商恆大集團曾贈送價值港幣3388元（約435美元）等水果禮物給香港入境事務處官員，違反官方規定的上限，處方表示將會嚴肅跟進。

每逢過年過節，香港商界或個人都喜歡購買禮品籃贈送他人。「香港01」今天在報導中指出，去年耶誕及今年中秋，恆大分送禮品籃給入境處副處長郭俊峯及入境處首席入境事務主任汪奇，這些禮品籃屬於香格里拉去年耶誕期間推出的禮品籃。

「香港01」曾向港島香格里拉酒店查詢，該酒店銷售的中秋禮品籃，最低售價3388元，內有月餅、水果、鮑魚、香檳及茶葉等。

報導表示，郭俊峯及汪奇在政府高級公務員宿舍居住，禮品籃直接送到他們的住所。

據報導，入境處回覆查詢時表示，處方會嚴肅跟進。

報導指出，按照官方規定，在一般場合及一般交情之下，本地官員最多可收取價值250元（約32美元）的禮物。

本地防止賄賂條例規定，任何訂明（指定）人員（包括所有公務員）未得行政長官一般或特別許可而索取或接受任何利益，即屬犯罪。

條例又規定，所有訂明（指定）人士只可在特別場合（如生日）收取價值最多1500元的禮物，或於其他場合收取最多250元禮物。

如果在特別場合收受私交友好及其他人士的禮物，上限分別為3000及1500元。若超過上限，要得到當局特別批准。

香港 恆大

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