我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞：研究顯示第三針有助於抵抗Omicron變種病毒

超級變種Omicron又出現變異 全球首例在澳洲出現

中國第二家Costco在蘇州開業擠爆 無人機救護車出動

記者戴瑞芬／即時報導
蘇州Costco開業。圖：新京報
蘇州Costco開業。圖：新京報

中國第二家Costco今（8）日在蘇州開業，新京報報導，搶茅台的場面，不輸2年前上海閔行首店。有市民凌晨三點就開始排隊，白天Costco門口連綿不絕長龍，排隊入場需提前預約，周邊交通都堵到癱瘓。據網友爆料，現場還配備了救護車、還有無人機出動。

新京報報導，中國第二家Costco，蘇州Costco位於高新區，與上海首店超市面積相當，開幕盛況也不輸當年。

2019年中國Costco首店在上海閔行開張，開業首日，在人民幣1498元的飛天茅台、愛馬仕等大牌包包的吸引下，COSTCO被擠到交通癱瘓，甚至開店僅半天就在下午一點宣布暫停營業。

上海Costco首店開業一周，付費會員數超過了20萬人，以一張會員卡人民幣299元(約47美元)計，開業當週僅會員卡就帶來了近人民幣6千萬的收益。

新京報報導，兩年後，蘇州Costco開張了，開業前會員卡開辦首日，一張人民幣199元(約31美元)會員卡就超萬人申請，不但超越上海紀錄，更打破了Costco首日辦卡人數的全球紀錄。

Techweb 報導，蘇州Costco今日開業的第一天，凌晨3點就開始排隊。因為人潮太擁擠，還出動無人機監控秩序，和救護車現場待命。

蘇州Costco面積約5萬2000平方公尺，店址落地的蘇州高新區成為日本永旺夢樂城、瑞典宜家、法國迪卡儂和美國Costco這四大世界著名商家齊聚的核心商貿區。

新京報報導，Costco在中國市場佈局野心越來越大，今年已有6家新店展店計畫，包括今年2月在深圳拿地，首進華南市場；4月Costco和廣州荔灣區政府簽署合作備忘錄；6月布局杭州、寧波、南京，相繼簽約。在進駐長三角、珠三角之後，Costco也將北上進駐青島，持續在中國各地開枝散葉。

蘇州Costco開業。圖：新京報
蘇州Costco開業。圖：新京報

Costco 瑞典 灣區

上一則

又一家中國互聯網企業 傳快手年底進行大裁員

延伸閱讀

WCBA賽事遭「墊腳」 江蘇球員骨折等20分鐘未見救護車

WCBA賽事遭「墊腳」 江蘇球員骨折等20分鐘未見救護車
楊千嬅舉家遷居上海 9歲兒入讀貴族學校

楊千嬅舉家遷居上海 9歲兒入讀貴族學校
籃球／中國女球員骨折倒地痛哭 隊友怒：等20分沒救護車

籃球／中國女球員骨折倒地痛哭 隊友怒：等20分沒救護車
量販店疫情下會員數爆增 好市多會員逼近6200萬

量販店疫情下會員數爆增 好市多會員逼近6200萬

熱門新聞

汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
中國大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，廁所門不知何故開著，自慰過程全被路過的學生拍了下來。（視頻截圖）

四川男大生戴VR在廁所「忘情摩擦」 門意外打開慘了

2021-12-02 09:00
被害者陳女生前照片。（取材自新京報）

廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑

2021-12-04 20:18

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人
白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣

白宮：美國將採取一切行動 阻止中國武統台灣