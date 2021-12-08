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又一家中國互聯網企業 傳快手年底進行大裁員

記者林汪靜／即時報導
多名內部員工8日消息指出，快手科技正在進行新一輪裁員。（中新社資料照片）
多名內部員工8日消息指出，快手科技正在進行新一輪裁員。（中新社資料照片）

中國互聯網行業景氣不佳，又一家企業傳出裁員消息。多名內部員工8日消息指出，短影音平台快手科技正在進行新一輪裁員，此次裁員主要針對績效不達標，以及部分年齡超過35歲、非技術崗位的高管團隊，其中不少人年薪達人民幣百萬級別。

澎湃新聞報導，一名員工指出，此次裁員為年底優化的一部分，主要針對績效不達標的員工，其中主要包括績效為C及以下的員工，部分B級績效的員工也有涉及。

之前，有員工在中國職場社交平台「脈脈」上爆料，快手此次裁員範圍不僅包括基層員工，部分年齡超過35歲、非技術崗位的高管團隊也被裁員，其中不少人的年薪達到人民幣百萬級別。對此，快手某營銷團隊副總裁回應，目前沒有收到類似通知。

至於裁員比例，有快手員工說，此次裁員幅度達到30%；也有員工說，目前整體的裁員幅度達10%到15%。

另一名快手員工表示，快手在北京、上海、廣州、深圳四地的商業化團隊將在年底前完成轉型，其中部分業務線將被取消。剩餘的業務線將在12月底前將辦公地調整到杭州，「搬家和離職之間，二選一。」該名員工透露，不願意去杭州的員工都在等待離職，由於目前裁員的補償方案尚未談妥，大部分員工談及此事，十分謹慎。

據快手招股書顯示，截至去6月30日，該公司有1萬6387名全職雇員。

快手曾經交出一份還算不錯的財報。數據顯示，快手第三季收入人民幣205億元（約32億美元），年增33.4%，高於預期。包括電商在內的其他服務取得收入人民幣19億元，年增53%。儘管收入超過預期，但虧損依舊嚴重，數據顯示，第三季快手經調整淨虧損人民幣48億元（約7.6億美元），經調整淨虧損率23.5%，年漲超過400%。

中國多家互聯網大廠都傳出裁員消息。媒體報導，愛奇藝正在裁員，裁員比例約在20%至40%，裁員補償尚未完全敲定，或按N+1發放。而字節跳動的教育、遊戲、本地生活業務，騰訊雲與智慧產業事業群（CSIG）下的兒童啟蒙教育業務，均有裁員、轉崗的消息，百度、網易等也有員工指出，公司有人員優化、業務精簡的跡象。

裁員 教育 百度

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