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澳洲外交抵制冬奧 中外交部嗆：沒人在意澳官員來不來

記者林則宏／綜合報導
中國外交部發言人汪文斌稱，沒人在意澳洲官員是否出席北京冬奧。（中新社）
中國外交部發言人汪文斌稱，沒人在意澳洲官員是否出席北京冬奧。（中新社）

針對澳洲總理莫里森周三宣布外交抵制北京冬奧，將不派遣任何外交代表出席明年2月舉行的北京冬奧。對此，中國外交部發言人汪文斌批評，這是澳洲「政客」出於政治私利作秀、炒作。他還說，「他們來或者不來沒有人會在意」。

澳洲8日宣布加入美國抵制北京冬奧的行列，據央視新聞報導，對此，汪文斌8日下午在例行記者會上回應稱：「中方多次重申，冬奧會不是政治作秀和政治操弄的舞台，中方沒有邀請任何澳大利亞政府官員出席冬奧會，他們來或者不來沒有人會在意。澳方政客出於政治私利作秀、炒作，對北京成功舉辦冬奧會不會有任何影響。」

汪文斌指出，澳洲將是否派政府官員出席北京冬奧會，同所謂的「新疆人權問題」掛鉤，完全是「欲加之罪，何患無辭」。

汪文斌說，澳方的做法，嚴重違背奧林匹克憲章確立的體育運動政治中立原則，與更團結的奧林匹克格言背道而馳，站在了全世界廣大運動員和體育愛好者的對立面，也充分暴露出澳洲政府對個別國家盲目追隨到了「無論是非、毫無底線」的程度。

他表示，中方對澳方所作所為強烈不滿，堅決反對，已向澳方提出嚴正交涉。汪文斌最後強調：「一屆簡約、安全、精采的北京冬奧會必將如期成功地展現在世人面前。」

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