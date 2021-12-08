澳洲外交抵制 中：冬奧成功是取決運動員 非政客作秀

圖為北京10月20日上午舉行冬奧聖火火種抵達歡迎儀式。（中新社）

在澳洲 總理莫里森宣布外交抵制北京冬奧 後，中國駐澳洲大使館 隨即發布新聞稿稱，注意到這個消息，也注意到澳洲奧會主席日前公布澳洲運動員參加北京冬奧的情況。中國使館發言人說。「我們祝願澳大利亞運動員在冬奧會上呈現精采表現，相信他們將見證一屆簡約、安全、精采的奧運盛會」。

繼美國之後，澳洲總理莫里森周三也宣布，澳洲將不會派遣任何外交代表出席2022年北京冬奧。

莫里森說，澳洲不會從堅決維護自身利益的強硬立場後退，因此，不派遣任何官方代表團出席北京冬奧，自然不會令人吃驚。

莫里森還表示，堪培拉的決定是在與中國在一些問題上存在 「分歧 」的情況下做出的。他並指出，北京當局在新疆嚴重違反人權，以及拒絕與澳洲官員會晤討論相關問題，也是促使坎培拉作出此一決定的原因。

對此，中國駐澳洲大使館8日上午發布新聞稿稱，根據奧運規則，各國政要出席奧運會由本國奧委會發出邀請。是否邀請是由該國奧委會決定。

新聞稿表示，「『青山遮不住，畢竟東流去』。澳方在北京冬奧會的成功取決於澳運動員的表現，不取決於澳官員是否出席，也不取決於某些澳政客的政治作秀」。

中國駐澳洲大使館並指出，「眾所周知，中澳關係陷於目前的困境，責任完全在澳方。中方再次敦促澳方採取切實措施，為推動雙邊關係改善創造有利條件。澳方表示不派官員出席北京冬奧會，與其所謂希望改善中澳關係的公開表態背道而馳」。