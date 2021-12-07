我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／揭開變種病毒Omicron真實面目 醫師來解惑

拜登對普亭表明 若俄烏軍事升溫 將使出經濟手段

「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

中央社上海7日電
上海夜景。圖：pixabay
上海夜景。圖：pixabay

上海小紅樓案於去年宣判，主嫌涉性剝削、行賄，被判死緩。事件近日再於中國社群平台引發討論，聚焦刑責太輕、公權力貪腐。閱讀量6億的話題卻被微博刪除，點燃網友不滿情緒。

被稱為「上海小紅樓案」的「趙富強案」是指發生在2000年至2019年間，上海商人趙富強，囚禁並性剝削求職女性，以及以女色行賄當地官員、國企人員的案件。由於趙富強將上海楊浦區一處紅磚建築設置招待所，並囚禁女性，因此坊間以「上海小紅樓案」稱呼這起事件。此外，也有中國網友與評論稱本案為中國版的「N號房事件」。

綜合香港01、中國經營報、自由亞洲電台報導，趙富強長期藉由行賄、請喝花酒、性招待等手段，拉攏相關官員，並從多家國有企業手中低價獲取大量出租房源，藉由轉租謀利，同時騙取拆遷補償款、租金等，共計人民幣5400萬元（約848萬美元）。

報導提到，時任中共上海楊浦區委常委、政法委書記的盧焱，和楊浦區人民法院院長任湧飛，都是趙富強的「保護傘」。

據報導，本案於2019年破獲，上海市第二中級人民法院在2020年9月一審判處趙富強被判死刑，緩期兩年執行。趙富強雖上訴但被駁回，維持原審。此外，包含盧焱、任湧飛在內10多名地方官員、國企人員，則因收賄等罪名、判刑1年半到17年不等。

在案件宣判1年後，近日本案再度於中國社群平台上引發關注，相關話題的閱讀量一度衝破6億次，然而隨後微博將相關話題刪除，引發網友不滿。有網友認為媒體選擇性報導，也有人認為趙富強的刑責太輕，應該立刻執行死刑。

報導提到，小紅樓事件爆發後，網路輿論充斥著各種疑問和不滿，並且批評這起案件中公權力的角色消失：「在鬧市區長達數年幾乎全公開的、成規模的非法拘禁賣淫活動，為何當地警方竟然發現不了？」

報導另引述一名前上海公安局警員表示，一旦通過錢色交易等方式打通政府機關內部後，不法商人會長期經營這些關係，「他肯定在楊浦區花了很長時間經營，到了最後所有關係都搞定了，包括資訊網各方面，到了一定時候，他就感覺無所不能了，他到這個時候是會犯昏的。」

社群 微博 公安

上一則

中國對台貿易逆差寫新高 今年前11月達1567億美元

延伸閱讀

「台北人」中的尹雪艷是誰？ 「說不完的白先勇」揭密

「台北人」中的尹雪艷是誰？ 「說不完的白先勇」揭密
張吉懷高鐵首發車 上海→張家界只要9小時

張吉懷高鐵首發車 上海→張家界只要9小時

突破 富士康引進上海微電子28nm光刻機

突破 富士康引進上海微電子28nm光刻機
車程縮短逾10小時 上海至張家界首趟高鐵明日發車

車程縮短逾10小時 上海至張家界首趟高鐵明日發車

熱門新聞

汪小菲（左）與張蘭。 取材自微博

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

2021-12-04 07:20
(美聯社)

彭帥正義值多少錢？WTA停辦「中國女網賽」的代價

2021-12-02 00:10
根據最新的Omicron變種病毒案例，兩位完整接種疫苗的旅客，在香港防疫旅館隔離時中鏢，報告顯示病毒透過旅館走廊接觸到人體，正好說明衛生當局審慎看待這個極具傳染力病毒的原因。（美聯社）

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

2021-12-05 22:16
孫海洋尋子14年後，終於傳來好消息。（取材自紅星新聞）

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

2021-12-06 00:05
中國大學生頭戴VR裝備在學校廁所內自慰，廁所門不知何故開著，自慰過程全被路過的學生拍了下來。（視頻截圖）

四川男大生戴VR在廁所「忘情摩擦」 門意外打開慘了

2021-12-02 09:00
被害者陳女生前照片。（取材自新京報）

廣東女遭迷姦藥毒死 早洩狼上司判處無期徒刑

2021-12-04 20:18

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你

吃素好？吃雜食好？雙胞胎兄弟用身體實驗12周告訴你
美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜
美國社會福利 愈窮愈享白吃的午餐

美國社會福利 愈窮愈享白吃的午餐
洛市亞裔老闆短報商品價格逃稅　現被判吐出上億元

洛市亞裔老闆短報商品價格逃稅　現被判吐出上億元