「上海小紅樓」富商圈養性奴 微博文章全刪光引怒火

上海夜景。圖：pixabay

上海小紅樓案於去年宣判，主嫌涉性剝削、行賄，被判死緩。事件近日再於中國社群 平台引發討論，聚焦刑責太輕、公權力貪腐。閱讀量6億的話題卻被微博 刪除，點燃網友不滿情緒。

被稱為「上海小紅樓案」的「趙富強案」是指發生在2000年至2019年間，上海商人趙富強，囚禁並性剝削求職女性，以及以女色行賄當地官員、國企人員的案件。由於趙富強將上海楊浦區一處紅磚建築設置招待所，並囚禁女性，因此坊間以「上海小紅樓案」稱呼這起事件。此外，也有中國網友與評論稱本案為中國版的「N號房事件」。

綜合香港01、中國經營報、自由亞洲電台報導，趙富強長期藉由行賄、請喝花酒、性招待等手段，拉攏相關官員，並從多家國有企業手中低價獲取大量出租房源，藉由轉租謀利，同時騙取拆遷補償款、租金等，共計人民幣5400萬元（約848萬美元）。

報導提到，時任中共上海楊浦區委常委、政法委書記的盧焱，和楊浦區人民法院院長任湧飛，都是趙富強的「保護傘」。

據報導，本案於2019年破獲，上海市第二中級人民法院在2020年9月一審判處趙富強被判死刑，緩期兩年執行。趙富強雖上訴但被駁回，維持原審。此外，包含盧焱、任湧飛在內10多名地方官員、國企人員，則因收賄等罪名、判刑1年半到17年不等。

在案件宣判1年後，近日本案再度於中國社群平台上引發關注，相關話題的閱讀量一度衝破6億次，然而隨後微博將相關話題刪除，引發網友不滿。有網友認為媒體選擇性報導，也有人認為趙富強的刑責太輕，應該立刻執行死刑。

報導提到，小紅樓事件爆發後，網路輿論充斥著各種疑問和不滿，並且批評這起案件中公權力的角色消失：「在鬧市區長達數年幾乎全公開的、成規模的非法拘禁賣淫活動，為何當地警方竟然發現不了？」

報導另引述一名前上海公安 局警員表示，一旦通過錢色交易等方式打通政府機關內部後，不法商人會長期經營這些關係，「他肯定在楊浦區花了很長時間經營，到了最後所有關係都搞定了，包括資訊網各方面，到了一定時候，他就感覺無所不能了，他到這個時候是會犯昏的。」